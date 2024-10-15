THY Hava Kargo Taşımacılığı A.Ş.'nin Widect Markası 1. Yılını Kutladı

Türk Hava Yolları Hava Kargo Taşımacılığı A.Ş., Widect markasıyla e-ticaret lojistiği sektöründe hizmet veren kurumsal müşterileri için entegre hava kargo çözümleri sunuyor. 'Wide-direct-connect' söyleminden yola çıkılan Widect, sağladığı uçuş ağı ve doğrudan bağlantı imkanlarıyla Türkiye'nin uluslararası ekspres pazarındaki rolünü üst seviyeye çıkarmayı başardı. Bu kapsamda Türk Hava Yolları Hava Kargo Taşımacılığı A.Ş. markası Widect'in 1'inci yılı bir törenle kutlandı. Türk Hava Yolları Genel Yönetim Merkezi VIP Toplantı salonunda bugün gerçekleşen toplantıya Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ve Genel Müdürü Bilal Ekşinin katılımlarıyla gerçekleşti.

Bolat, "5.5 milyar internet kullanıcısının olduğu bir dünyada 2.1 milyar kişi bu sene e-ticaret yapmış. İnternet, dijital ortam ticaretin tüm alt yapısını, genetik kodunu değiştirdi. Biz de Widect'i kurarken İstanbul, e-ticaretin merkezi olacak demiştik. Esas amacımız Türkiye'deki KOBİ'leri, küçük ölçekli işletmeleri e-ticarete sevk etmek. E-ticaret vasıtayla dünyaya Türk ürünlerini ihraç etmek" dedi.

'2033 YILINDA 86 MİLYON PAKET TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ'

Bu sene yaklaşık 1 milyon paket taşıdıklarını ifade eden Bolat, " Seneye 2 milyon paket taşıyacağız. Bunların hepsi ülkemizde üretilen paketler. 1 milyon ürünü Avrupa'ya, Amerika'ya, Avustralya'ya taşıyoruz, taşımışız. 5 yıl içerisinde büyük hedeflerimiz var. 2033 yılında 86 milyon paket taşımayı hedefliyoruz. Artık dünyanın her tarafına gençlerimizin ürettiği teknolojik ürünleri satmalı, dağıtmalıyız. Bunda da Widect olarak biz üstümüze düşen her türlü görevi yapmak istiyoruz. Widect 2033 yılında 1 milyar dolar civarında bir ciro yapmayı planlıyor. Bugün THY cirosu 22 milyar olduğunda demek ki aşağı yukarı beşte biri kadar büyüklükte bir ciro yapacak. Gerçekten iddialı bir hedef. Bunun 9 milyon doları da hizmet ihracatı olacak. İnşallah 100 milyarı teknolojik ürünler olur. 100 milyar dolarlık bir ihracat yaparız ve ülkemizden yaparız" diye konuştu.

'2022 YILINDA 3 MİLYAR DOLAR CİVARINDA BİR YATIRIM YAPTIK'

Bolat, "Aslında bizim amacımız dünyada başka yerlerde üretilen ürünleri başka bir yerlere taşımak değil bir şekilde ülkemizdeki üretimi teşvik etmek, katma değeri yüksek ürünleri dünyaya taşımak ve böylece ülke ekonomisine katkımızı daha da arttırmak. Türk Hava Yolları'nın 19'uncu iştirak şirketiyle ülke ekonomisine geçen sene katkımız 56 milyar dolar oldu. Bu seneki rakamlar daha ortaya çıkmadı. 56 milyar dolar büyüklüğünde bir iştirakler ekosisteminin bir tanesi de Widect. Yatırımlarımız devam ediyor. Türkiye'de Türk ekonomisine yatırımlarımız devam ediyor. 2022 yılında 3 milyar dolar civarında bir yatırım yaptık. 2023 yılında bu yatırım miktarı 3.6 oldu. Bu senede 4.6 milyar dolar yatırım yapıyoruz. Şu anda 2.2 milyon ton olan kapasiteyi 5 milyon tona çıkararak dünyadaki en büyük kargo hub'ı olacağız. Avrupa'nın zaten şu anda en büyüğüz. Aralık ayında dünyada ulaştığımız ülke sayısını 131 ülkeye çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Widect Genel Müdürü Enes Yılmaz da "Konumuz, Türk Hava Yolları'nın güçlü altyapısı ve geniş uçuş ağı desteğiyle hızlı, güvenilir ve sürdürülebilir bir e-ticaret lojistik ekosistemi oluşturmak. Bu sayede hem ülkemize hem de ortaklığımıza katma değer sağlamayı amaçlıyoruz. Vizyonumuzun ilk aşamasında Türk ihracatçısı yer alıyor. Devamında ise global iş ortaklarımıza maliyet ve zaman avantajı sunan hizmetler geliştirerek, küresel bir marka olmayı ve İstanbul'u önemli e-ticaret lojistik merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Burada özellikle vurgulamak isterim ki ana hedefimiz, İstanbul'u bir e-ticaret lojistik kapısı haline getirmektir" diye belirtti.

Kurulduğu günden bugüne yaklaşık 1 milyon paket taşıyan Widect, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerine e- ihracat lojistiği hizmetini açmış bulunmakta olup çok yakında Avustralya, Bahreyn, Katar, Umman, Kuveyt ve Amerika servislerini de açmayı planlamaktadır. Ayrıca Hindistan, Mısır, Rusya ve Afrika pazarları da sonraki hedefleri arasındadır.