Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, "Hizmet ihracatımız 2018'de 65,5 milyar dolar düzeyindeyken 2025'te 124,9 milyar dolara ulaştı. 7 yılda neredeyse iki katına çıkan bu büyümeye, 2025'te elde ettiğimiz 63 milyar dolarlık hizmet ticareti fazlası eşlik etti" dedi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2025 Yılı Hizmet İhracatının Şampiyonları Ödül Töreni'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Törende 20 ayrı kategoride 60 firmaya ödüllerinin takdim edildiğini kaydeden Prof. Dr. Murat Şeker, hizmet sektörlerinin Türk ekonomisine sağladığı katkıya dikkati çekti.

Ödül töreniyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şeker, "Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2025 Yılı Hizmet İhracatının Şampiyonları Ödül Töreni'nde, hizmet ihracatında elde ettiğimiz başarıları ve bu başarıların arkasındaki emeği vurguladık. 20 kategoride 60 firmamıza ödüllerini takdim ettiğimiz programda, hizmet sektörlerimizin Türkiye ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çektik. Hizmet ihracatımız 2018'de 65,5 milyar dolar düzeyindeyken 2025'te 124,9 milyar dolara ulaştı. 7 yılda neredeyse iki katına çıkan bu büyümeye, 2025'te elde ettiğimiz 63 milyar dolarlık hizmet ticareti fazlası eşlik etti. Bu sonuçlar, hizmet ihracatının ekonomimize ve cari dengemize katkısını ortaya koyuyor" ifadelerine yer verdi.

"Kamu ve özel sektör iş birliğiyle hizmet ihracatımızı büyütmeyi sürdüreceğiz"

Öte yandan hizmet ihracatını büyüteceklerini belirten Şeker, "Turizmden lojistiğe, sağlıktan eğitime, yazılımdan yolcu taşımacılığına uzanan bu başarıda firmalarımızın emeği, bilgi birikimi ve nitelikli insan kaynağı var. Bu birikimi dijitalleşme ve yeni teknolojilerle destekleyerek daha yüksek katma değerli hizmetlere dönüştürmeye kararlıyız. Hizmet ihracatçıları Birliği olarak üyelerimizin yeni pazarlara ulaşması ve iş bağlantılarını geliştirmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde kamu ve özel sektör iş birliğiyle hizmet ihracatımızı büyütmeyi sürdüreceğiz" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı