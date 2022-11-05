Tesla mühendisi Togg'u öve öve bitiremedi: Bu araba üretim kalitesi açısından birçok kişiyi şaşırtacak. Togg'un yaptıklarına büyük saygı duyuyorum

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'da çalışan mühendis Togg'u öve öve bitiremedi. Tesla'da kalite mühendisi olarak çalışan Ramazan Zaybak, "Bu videoda gördüğünüz her şey kesinlikle 'son teknoloji' otomotiv endüstrisi standartlarını karşılamaktadır. Benim bakış açıma göre, bu araba üretim kalitesi açısından birçok kişiyi şaşırtacak. Togg'un yaptıklarına büyük saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yerli aracı Togg'un fabrikası 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk aracı üretim bandından indirmesi ile açılmıştı. Togg, sosyal medya hesaplarından üretim aşamalarına ve fabrika içerisine dair bir video yayımladı. Bu videoya ise cevap Tesla'da çalışan mühendisden geldi.

"AKILLI CİHAZLARIMIZIN ÜRETİM AŞAMALARI İLE KARŞINIZDAYIZ"

Söz konusu paylaşımda Togg hesabından, "İnşaata başlangıç töreninden itibaren son gelişmeleri her ayın 18'inde sosyal medya hesaplarımızdan, Togg Teknoloji Kampüsümüzün son halini 7/24 HeyeCanlı Youtube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktarmıştık. Şimdi de akıllı cihazlarımızın üretim aşamaları ile karşınızdayız" ifadeleri kullanıldı.

Tesla mühendisi Ramazan Zaybak da videoyu izleyerek bir yorum yaptı. Zaybak, "Elektrikli araç devi Tesla'nın kıdemli kalite mühendisi Zaybak, Togg videosunun altına, "Bu videoda gördüğünüz her şey kesinlikle 'son teknoloji' otomotiv endüstrisi standartlarını karşılamaktadır. Benim bakış açıma göre, bu araba üretim kalitesi açısından birçok kişiyi şaşırtacak. Togg'un yaptıklarına büyük saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.