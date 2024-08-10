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TESK Genel Başkanı: Taksimetre ayarlama ücreti standart olmalı

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, taksimetre ayarlama ücretlerinin standart olması gerektiğini belirtti. Palandöken, ülke genelindeki farklı ücretlerin taksici esnafını mağdur ettiğini ve zaman kaybının telafi edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Taksimetre ayarlama ücreti standart olmalı. Böylelikle hem esnaf hem de geçirilen zaman kaybının telafi edilmesi lazım" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, taksimetre ayarlama ücretlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Palandöken, ülke genelinde taksimetre ayarlama ücretlerinin ülke genelinde standart olması gerektiğini dile getirdi. Ülke genelinde sayıları 100 bini bulan taksici esnafının taksimetre ayarlama ücretinden dolayı mağdur olduğunu dile getiren Palandöken, "Bilindiği üzere taksimetre ayarlama ücretleri her ilde farklı. Dolayısıyla bu farklılık şoför esnafını ve aynı şekilde yanında çalışanı mağdur ediyor. Dolar kurunun farklılaşması nedeniyle petrolde de zaman içerisinde değişiklikler oluyor. Hem LPG, hem benzin hem de mazot fiyatları ayarlamalarının sonrası taksi ücretleri, dolmuş ücretleri, toplu taşıma ücretlerinde bir artış söz konusu oluyor. Şoförlerimiz taksimetre güncelleme işlemine gittiği zaman 5 dakikalık bir işlem olmasına rağmen en ucuz ilde bin liranın üstü, İstanbul gibi en pahalı ilde ise 2 bin 950 hatta 3 bin TL. Bu ücretlere mutlaka bir standart getirilmeli" açıklamasında bulundu.

"Taksimetre ayarlama ücreti çözüme kavuşturulmalı"

Taksimetre ayarlama ücretine mutlaka bir standart getirilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde çok sayıda taksici esnafımız kuyruğa girip sıra beklerken zaman ve para kaybediyor. Bu yüksek fiyatların alınması şoför esnafını zaten yedek parçasına, aynı zamanda lastiğine gelen, petroldeki zammın yansımasına, yanında çalıştırdığı insana dolayısıyla herkese mağduriyet yaşatıyor. Halbuki çağdaşlık, kolaylık olsun diye bu taksimetre ayarlamaları yapılırken külfeti gerçekten de çok büyük oluyor. Yaklaşık 100 bine yakın taksici bu konuda rahatsız oluyor. Çünkü bildiğiniz üzere bu paralar normalinde insanların yılda bir kere yaptırdığı veyahut iki yılda, üç yılda bir yapılan bir işlem değil. Bu eğer zamlar bir yılda üç dört kere değiştiği zaman ayarlamaların tekrar yapılması lazım. Sorunun çözümü için ilgili bakanlığın bu konuda bir standart birliği getirmesi lazım. Bu standart birliğindeki fiyat ve yapılan hizmet belli. İline göre kazancına göre ayarlanması doğal olarak kabul edilebilecek mantığa sığan bir iş değil. Netice itibariyle ayarlama diyorsunuz ama hizmet aynı. Dolayısıyla bunun mutlaka bir standardı olmalı. Böylelikle hem esnaf hem de geçirilen zaman kaybının telafi edilmesi lazım. O gün işten kalıyorsunuz sıraya, kuyruğa giriyorsunuz. Yazın sıcaktan kışın soğuktan bunalan insanların tepkilerinin bir an evvel çözüme kavuşması lazım" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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