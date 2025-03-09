Bahçeli: Milletimizin başına musallat olan kanlı musibetin sonu göründü

Bahçeli: Milletimize musallat olan kanlı musibetin sonu göründü
Öcalan, İmralı görüşmeleri devam ederken ameliyat masasına yatmış

Öcalan görüşmeler sürerken sessiz sedasız ameliyat olmuş
Maliye düğmeye bastı! Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk 'IBAN cezası' yolda

Bunu yapan yandı! Kiracı ve ev sahiplerine milyonluk ceza yolda
Göstericiler Tesla'yı bastı, New York'ta silah sesleri peş peşe duyuldu

Tesla'yı bastılar, peş peşe silah sesleri duyuldu

TESK Genel Başkanı Palandöken: Girişimciliğin Önündeki Engel Yüksek Faiz ve Maliyetler

TESK Genel Başkanı Palandöken: Girişimciliğin Önündeki Engel Yüksek Faiz ve Maliyetler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, girişimciliğin önündeki en büyük engelin yüksek faiz ve maliyetler olduğunu belirtti. Esnaf ve sanatkarların ekonomik büyümeye olumlu katkılar sağlayacağına dikkat çekti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Girişimciliğin en güzel örneği, esnaf ve sanatkarın çırak, kalfa ve usta olduktan sonra ilk işletmesine sahip olma şansının önünün açılmasıdır. Bildiğiniz üzere, girişimciliğin önündeki en büyük engel yüksek faiz ve maliyetlerdir. Bu durum, kurulan işin maliyetlerini artırarak girişimciliğin önünde büyük bir engel oluşturmaktadır" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, girişimciliğin önündeki en büyük engelin yüksek faiz ve maliyetler olduğunu kaydetti. Palandöken, esnafın ve sanatkarların toplumun en duyarlı kesimlerinden biri olduğunu vurgulayarak girişimciler için finansmana erişimin kolaylaştırılmasının yeni işletmelerin kurulmasına ve ekonomik büyümeye olumlu katkı sağlayacağına değindi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkarlar, toplumun en duyarlı kesimlerinden biridir. Bulunduğu alandaki gelişmeleri takip eder, girişimcilik hikayelerini başkalarına öğretir ve yeni girişimcilerin önünü açmak için destek olur. Bu yüzden girişimcilik, gerçekten ülkenin ekonomik temel taşlarından biridir. Uluslararası piyasada girişimciliğin önündeki engeller kaldırılmalı. Küçük sanayi sitelerindeki esnaf ve sanatkarların çalıştıkları alanlarda girişimcilik ile ilgili bilgi ve becerilerinin artırılması, aynı zamanda finansal destek sağlanması, istihdama olumlu katkılar sunacaktır. Bu nedenle, kredi faizlerinin düşürülmesi ve maliyet girdilerinin azaltılması, yeni teşviklerin sağlanması girişimcilik ruhunu güçlendirecektir. Böylece, ülkemizde hem istihdam sorunu çözülecek hem de nitelikli ara eleman yetiştirme konusunda yaşanan sıkıntılar giderilecektir. Aynı zamanda, müteşebbis iş insanlarının yetişmesi için büyümenin önündeki engeller kaldırılmalı ve çalışma hayatında önemli yerlere gelmeleri sağlanmalıdır" diye konuştu.

"Girişimciliğin önündeki en büyük engel yüksek faiz ve maliyetlerdir"

Son yıllarda artan girdi maliyetleri ve finansmana erişim sıkıntılarıyla birlikte girişimciliğin önünün tıkandığına dikkati çeken Palandöken, "Girişimciliğin en güzel örneği, esnaf ve sanatkarın çırak, kalfa ve usta olduktan sonra ilk işletmesine sahip olma şansının önünün açılmasıdır. Bildiğiniz üzere, girişimciliğin önündeki en büyük engel yüksek faiz ve maliyetlerdir. Bu durum, kurulan işin maliyetlerini artırarak girişimciliğin önünde büyük bir engel oluşturmaktadır. Bu nedenle, girişimciliğin önündeki engellerin kaldırılması gerekmektedir. Örneğin, esnaf ve sanatkarın rekabet gücünün artırılması büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda, esnaf ve sanatkarların girişimcilik konusunda önemli bir okul olduğunun unutulmaması gerekir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üsküdar Kaymakamlığı, camideki tartışma yaratan görüntülere inceleme başlattı

Camide kaydedilen görüntü kaymakamlığı harekete geçirdi
Eski sevgilisi kapıyı kırıp boğazını sıkarak darbetti, dehşeti saniye saniye kaydetti

Eski sevgilisi kapıyı kırıp boğazını sıkarak darbetti
ABD'de 5 dolara satılan oyuncak, Türkiye'de 1300 liraya satılıyor

ABD'de 5 dolar, Türkiye'de 1300 lira
Fransız basını Türk savunma sanayisinin göz kamaştıran yükselişte olduğunu yazdı

Fransızlar Türk savaş araçları için bakın ne dedi
Alışveriş merkezinde silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

AVM'de dehşet anları! Talihsiz kadın, olay yerinde can verdi
Trump'tan seyahat yasağı hamlesi! Listeye 2 ülke daha eklendi

ABD'den seyahat yasağı hamlesi! Trump listeye 2 ülke daha ekledi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.