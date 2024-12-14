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TESK Genel Başkanı Palandöken: Asgari ücrete bağlı sigorta primleri düşürülmeli

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, artan asgari ücrete bağlı sigorta primlerinin esnaf ve sanatkarlara büyük yük getirdiğini belirtti. Primlerin düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Asgari ücrete bağlı olarak her yıl artan sigorta primleri işverenin belini büküyor. En az brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primleri esnafımıza büyük külfet getiriyor" dedi.

"SİGORTA PRİM YÜKÜ HAFİFLETİLSİN"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, SGK primlerinin her yıl artışına ilişkin açıklama yaptı. Esnaf ve sanatkarların sigorta prim yükünün hafifletilmesi gerektiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti: Esnaf ve sanatkarların sigorta primleri gerçekten çok yüksek. Zaten ödeyemiyorlar. Sıkıntının en büyüğü de bundan sonra artacak. Bildiğiniz üzere her yıl asgari ücretle birlikte sosyal güvenlik primleri de artıyor. Ancak en düşük primin en düşük basamaktan olması ile basamak kalktı ama en düşüğü 6 bin 500 civarında. Şimdi yeniden değerlendirme oranında asgari ücretle artışla bu primle aynı şeklide artacak. Bu primleri düzenli ödeyenlere yüzde 5 teşvik veriliyordu ancak o da yüzde 4'e düşürülüyor. O da bir handikap. Dolayısıyla zamanında yatırılması teşvik için zor oluyor. Bu SGK primlerinin esnaf sanatkarlar için daha düşük seviyede ve ödenebilir olması çok önemli. Bu bakımdan Bağ-Kurluların emekli aylıkları hem emekliler hem de çalışan kesimler için norm birliği yapılmalı.

HER YIL ARTAN SİGORTA PRİMLERİ İŞVERENİN BELİNİ BÜKÜYOR"

Her yıl artan SGK primlerinin işverenlerin belini büktüğünü söyleyen Palandöken, konuşmasını şöyle sürdürdü: Asgari ücrete bağlı olarak her yıl artan sigorta primleri işverenin belini büküyor. En az brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primleri esnafımıza büyük külfet getiriyor. Asgari ücrete yapılan zam ile birlikte, işveren payı dahil olmak üzere ödenen en düşük sigorta primi 6 bin 500TL. Esnaf ve sanatkarımız bu meblağları ödemekte büyük güçlük çekiyor. Hem kendi sigorta primi hem de yanındaki işçinin sigorta primi derken esnafımız belini doğrultamıyor. Acilen bu konuda esnafımıza bir kolaylık sağlanmalı, işçi ve işveren üzerindeki sigorta yükü hafifletilmelidir. Eğer sigorta primlerinde işverene kolaylık sağlanırsa bu doğrudan ekonomiye ve istihdama etki eder. Sigorta primleri düşerse esnaf yanındaki elemanı çalıştırmaya devam eder ve ihtiyacı varsa eleman almaktan kaçınmaz. Yeni eleman alınması ise istihdama destek getirir ve işsizliği azaltır. Daha fazla kişi istihdam edileceği için SGK'nın sigorta primlerinden elde ettiği gelir artar.

TESK Genel Başkanı Palandöken: Asgari ücrete bağlı sigorta primleri düşürülmeli
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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