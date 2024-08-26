Üye Girişi
Haberler

TESK Genel Başkanı: Mücbir Sebep Halinin Uzatılması Gerekiyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili olumsuz etkileyen deprem sebebiyle alınan mücbir sebep kararının uzatılması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın devletten destek ve katkı beklediğini söyledi.

6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili olumsuz etkileyen ve kapanması ağır yaralara sebep olan deprem sebebiyle alınan mücbir sebep kararının mutlaka uzatılması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Depremler nedeniyle vergi, sosyal güvenlik, kredi, kira ve piyasaya olan diğer borçlarını ödeyemeyen esnafımız devletimizden destek ve katkı beklemektedir. Öncelikle Mücbir Sebep Halinin uzatılmasını talep ediyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili olumsuz etkileyen 6 Şubat depremleri sebebiyle alınan mücbir sebep kararının uzatılması gerektiğini aktaran Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, açıklamada bulundu.

Deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkarlarımız halen mağduriyet içerisinde olduğunu dile getiren Palandöken, "Çoğu esnafımızın arabası enkaz altında kalmış ve kullanılmaz hale gelmiş. En önemlisi enkaz altında kalan araçları yapacak usta kalmamışken şimdi bu insanlar nereden ve nasıl devlete vergi verecekler. Esnaf ve sanatkar işinin başına tam geçip ayağa kalkmadan deprem bölgelerinde hayat normale dönmeli ki esnaf ve sanatkar vergisini ödesin. Bu sebeplerden dolayı tüm deprem bölgesinde öncelik, ticari hayatın zaman kaybedilmeden canlandırılması yönünde olmalı" dedi.

Ticari hayatın canlanması ve yaşamın deprem bölgesinde normale dönmesi için Mücbir sebep halinin uzatılması ile birlikte esnafın vergi ve prim borçlarına bir kolaylık sağlanması gerektiğini anlatan Palandöken, "Meydana gelen deprem sonrasında depremi ağır olarak yaşayan ve olumsuz etkilenen illerimizde mücbir sebep ilan edilmiş vergiler, SGK ve Bağ-Kur primleri, gelir, stopaj vergileri, Damga Vergisi, KDV, MTV vergisi 31 Ağustos 2024 tarihine kadar ertelenmişti. Esnafımız şuan sadece beyannamesini veriyor. Cebinde ve kasasında parası olmadığından ödemesini yapamıyor. Depremler nedeniyle vergi, sosyal güvenlik, kredi, kira ve piyasaya olan diğer borçlarını ödeyemeyen esnafımız devletimizden destek ve katkı beklemektedir. Öncelikle Mücbir Sebep Halinin uzatılmasını talep ediyoruz. Deprem bölgesinde bulunan İşyeri ve evi yıkılan esnaflarımızın SGK ve Bağ-Kur primleri, gelir, stopaj vergileri, Damga Vergisi, KDV, MTV, vergi, elektrik, doğalgaz ve 2023 yılından önceki tüm vergilerine bir kolaylık getirilmelidir ki ticaret ile birlikte hayat normale dönebilsin" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Bendevi Palandöken Kahramanmaraş Deprem Tesk Deprem Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
AHLAT NEREDE? Kabine Toplantısı'nın yapıldığı Ahlat nerenin ilçesi? Ahlat ilçesi hangi ile bağlı? Malazgirt Savaşı'nın sonuçları neler? Malazgirt Zaferinin önemi nedir? Kırtasiye alışverişi nereden yapılır? En uygun kırtasiye alışverişi nerede yapılır? Kırtasiye alışverişi listesi! Malazgirt Zaferi Kutlama Mesajları 26 Ağustos! Malazgirt Zaferi 1071 yeni, anlamlı, kısa ve yazılı sözler, mesajlar neler? Malazgirt zaferi nerede oldu? Malazgirt savaşı neden çıktı? Malazgirt zaferi nasıl kazanıldı? Malazgirt Zaferi ne zaman, kaç yılında ve hangi komutan kazandı? 26 Ağustos Malazgirt Zaferi kaçıncı yıl dönümü? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Fenerbahçe Avrupa ligi kuram çekimi tarihi! Tarihte bugün ne oldu? 26 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? 30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır? 2024 Ücretli öğretmenlik başvuru sonucu sorgulama! Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman? Galatasaray-Young Boys maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 3. Sezon ne zaman başlıyor? Sihirli Annem'in Çilek'i kimdir, kaç yaşında? Zeynep Özkaya evleniyor mu? Cenk Varol kimdir? Cenk Varol Marmara depremi ile ilgili ne dedi? TABİİ nasıl izlenir, üyelik ücreti ne kadar? TRT TABİİ CANLI İZLE (GALATASARAY- YOUNG BOYS) İstanbul su kesintisi sorgulama! Bugün (26 Ağustos) İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? Galatasaray- Young Boys Galatasaray rövanş maçı ne zaman? Galatasaray- Young Boys maçı saat kaçta, hangi kanalda? 26 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 26 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Diamond Tema kimdir? Diamond Tema ne dedi? Diamond Tema kime küfür etti?
title