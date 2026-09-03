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TESK'ten akaryakıtta eşel mobil sistemi çağrısı

TESK'ten akaryakıtta eşel mobil sistemi çağrısı
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Enflasyonla mücadelede kalıcı sonuç alınması ve maliyet artışlarının fiyatlara yansımasının önüne geçilmesi için akaryakıtta acilen eşel (hareketli ölçek) mobil sistemine geçilmeli, vergi yükü makul...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Enflasyonla mücadelede kalıcı sonuç alınması ve maliyet artışlarının fiyatlara yansımasının önüne geçilmesi için akaryakıtta acilen eşel (hareketli ölçek) mobil sistemine geçilmeli, vergi yükü makul seviyelere çekilerek esnafımız ve vatandaşımız rahatlatılmalıdır" dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıttaki ÖTV kaynaklı artışların esnafa yük olduğunu ve maliyetleri artırdığını belirtti. Palandöken, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada enflasyonla kalıcı mücadele için petrol fiyatları veya döviz kurundaki ani artışların akaryakıt pompa fiyatlarına tam olarak yansımasını engellemek için ÖTV'nin düşürüldüğü bir vergi dengeleme mekanizması olan eşel mobil sistemine acil bir şekilde geçiş yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Enflasyonla mücadelede kalıcı sonuç alınması için acilen eşel mobil sistemine geçilmeli"

Akaryakıtta ÖTV kaynaklı artışların başta esnaf ve sanatkar olmak üzere tüm kesimlerin maliyetlerini artıracağına dikkat çeken Palandöken, "1 Eylül itibarıyla motorinin litre fiyatına KDV dahil 3 lira 60 kuruş artış yansıdı. Mevcut kademeli takvime göre motorinde ÖTV'nin ekimde 6 lira, kasımda 9 lira, aralıkta 12 lira olacağı öngörülüyor. Akaryakıt fiyatlarındaki her yükseliş taşımadan üretime, gıdadan her türlü hizmete kadar iğneden ipliğe her şeyin maliyetini artırıyor. Özellikle ticari araç kullanan esnafımız açısından akaryakıt en önemli gider kalemlerinden biri. Bu artışların maliyetler üzerinden fiyatlara yansıması ise enflasyonu yeniden körükleme riski taşıyor. Önümüzdeki aylarda akaryakıt üzerindeki vergi yükünün daha da artacak olması, esnafımızın maliyet baskısını artırırken vatandaşımızın da alım gücünü olumsuz etkileyecek. Enflasyonla mücadelede kalıcı sonuç alınması ve maliyet artışlarının fiyatlara yansımasının önüne geçilmesi için akaryakıtta acilen eşel mobil sistemine geçilmeli, vergi yükü makul seviyelere çekilerek esnafımız ve vatandaşımız rahatlatılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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