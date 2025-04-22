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TESK Başkanı Palandöken'den Faiz Artışına Tepki

TESK Başkanı Palandöken'den Faiz Artışına Tepki
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, faizlerin artışının enflasyonu düşürmeyeceğini belirterek, yatırım yapılmadığını ve bunun sonucunda işsizlik ile maliyetlerin arttığını vurguladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, faizler yükseldikçe enflasyonun düşmeyeceğini ve bu sebepten dolayı yatırımın da yapılamayacağına vurgu yaptı.

Genel Başkan Palandöken, Merkez Bankası'nın faizleri 350 baz artırmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Palandöken, bankaların mevduat faizlerini artırması ile enflasyonun daha çok artacağına dikkati çekerek, "Faizlerin artması ve ülkeler arası yaşanan gümrük vergileri sebebiyle sıcak para mevduat faizine ve güvenli liman olan altına yatırılıyor. Bunun için de yapılması gereken fonlara getirilen ek vergiler kaldırılarak yerli ve yabancı yatırımcıların önü açılmalıdır. Çünkü yatırım yerine vatandaş parasını yüksek faizle bankaya yatırıyor. Böylece enflasyon yükselir, maliyetler ve işsizlik artar" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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