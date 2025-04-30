TESK Başkanı Palandöken'den 1 Mayıs Mesajı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çalışanlarımızın haklarına sahip çıkma, dayanışmayı büyütme ve ortak geleceğimizi inşa etme açısından büyük anlam taşımaktadır" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Palandöken mesajında, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çalışanlarımızın haklarına sahip çıkma, dayanışmayı büyütme ve ortak geleceğimizi inşa etme açısından büyük anlam taşımaktadır. Bu özel gün sadece bir kutlama değil, aynı zamanda emeğin kutsallığını hatırlama, çalışma hayatının sorunlarına dikkat çekme ve çözüm üretme iradesini ortaya koyma günüdür. Ülkemizin kalkınmasında ve toplumsal huzurun sağlanmasında çalışanlarımızın payı büyüktür. Demokrasi kültürünün gelişmesi, ekonomik istikrarın sağlanması ve toplumsal barışın güçlenmesi için çalışan haklarının korunması vazgeçilmezdir. Bu kapsamda esnaf ve sanatkarlarımız da tıpkı tüm emekçiler gibi alın teriyle ülkemizin ekonomik ve toplumsal hayatına katkı sunan önemli bir kesimdir. Ahilik kültüründen gelen dayanışma, dürüstlük ve çalışma ahlakı, bugün hala bizlere yol göstermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, bu anlamlı günün başta barış, kardeşlik ve dayanışma olmak üzere ülkemize hayırlı gelişmeler getirmesini temenni ediyorum" dedi. - ANKARA