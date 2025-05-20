Tercan Barajı, 13 Bin Kişinin Elektrik İhtiyacını Karşılıyor

Tercan Barajı, 13 Bin Kişinin Elektrik İhtiyacını Karşılıyor
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde yer alan ve 1969-1988 yılları arasında inşa edilen Tercan Barajı, yüksekliği 65 metre olan yapısıyla hem sulama hem de elektrik üretimi sağlıyor. Baraj, depoladığı su ile 14 bin 184 dekar tarım arazisini sularken, yılda ortalama 42 milyon kWh elektrik üreterek 13 bin kişinin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini karşılıyor.

Erzincan'da Tuzla Çayı üzerinde, sulama ve elektrik enerjisi üretimi amacıyla 1969-1988 yılları arasında inşa edilen Tercan Barajı, bölgede 13 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Erzincan'ın Tercan ilçesi sınırları içerisinde yer alan baraj bölgeye hayat veriyor. Akarsu yatağından yüksekliği 65 metre olan baraj, içerisinde depoladığı 176 metre küp su ile 14 bin 184 dekar tarım arazisinin modern sistem ile sulanmasını sağlarken, ortalama 42 milyon 964 bin 470 kilovatsaat elektrik üretimi ile 13 bin kişinin ihtiyaç duyduğu tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabiliyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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