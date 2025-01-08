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TENMAK Başkanı Karaveli, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

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Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Abdullah Buğrahan Karaveli, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve seçim yaptı.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Abdullah Buğrahan Karaveli, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karaveli, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" özel kategorisinde Hüseyin Nasır'ın "Savaşçı" başlıklı fotoğrafını seçen Karaveli, görselin Suriye'nin özgürlüğüne giden yolda hikayenin gizli kahramanlarını anımsattığını belirterek, "Herkes sokakta mutlulukla güzel pozlar verirken, o daha dışarıda kalıyor çünkü tüm süreç içerisinde bir mücadele veriyor. Bu hikayelerin gizli kahramanlarını da ödüllendirmek gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Karaveli, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Gerald Anderson'ın çektiği "Gergedan ve bakıcısı" başlıklı fotoğrafı oylayarak, gergedanın boyut ve güç olarak insanın çok daha üstünde olduğunu ancak insanın şefkat ve aklıyla her türlü sorunu doğada alt edebileceğini ifade etti.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar" karesine oy veren Karaveli, fotoğrafın Türkiye'nin bağımsızlık ve millileştirme hikayesini gözler önüne serdiğini anlatarak, "Yerli kahramanlarımız, yerli gemilerimiz, yerli kaynak üretimimiz ve dünya güzeli İstanbul'umuzun hep beraber olduğu bu kareyi tercih ediyorum." yorumunu yaptı.

Karaveli, "Günlük Hayat" kategorisinde oyunu Zonguldak'ta yerin metrelerce altında "kara elmas" olarak adlandırılan taş kömürünü gün yüzüne çıkaran maden işçilerinin verdiği yemek molasını fotoğraflayan Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" karesinden yana kullanarak, günlük hayatın objektiflere farklı şekillerde yansıyabileceğini söyledi.

Yılmaz, "Spor" kategorisinde ise Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" karesini oylayarak, "Spor kategorisinde ise hem tartışılan hem de ülke adına ikonik bir hale gelen, biraz da kuralları da esneten bir cesaretin sembolü olduğu için Merih Demiral'ın fotoğrafını seçtim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
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