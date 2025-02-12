TEMSA son 4 yılda cirosunu 20 katına çıkardı

TEMSA, 2020 sonunda 771,5 milyon lira olan gelirlerini 2024 sonunda yaklaşık 20 kat artırarak 15,2 milyar liraya çıkardığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son dört yılda toplam 657 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren TEMSA, Türkiye genelinde kilogram başına 1,42 dolar olan ihracat değerini 19,26 dolara çıkararak katma değerli üretimde önemli bir başarıya imza attı.

2020 sonunda Sabancı Holding-PPF Group ortaklığı çatısı altına giren TEMSA, 2024'te otobüs satışlarında son 10 yılın en yüksek satış hacmini yakaladı. Aynı dönemde Amerika, Fransa ve Batı Avrupa gibi öncelikli pazarlarında tüm zamanların en yüksek satış rakamlarına ulaştı.

Şirket, 2020-2024 arasındaki dört yıllık süreçte cirosunu lira bazında 20 katına çıkarırken, dolar bazlı cirosunu yüzde 320, ihracatını ise yüzde 655 artırarak dikkati çekici bir büyüme performansı sergiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Evren Güzel, Otomotiv Sanayii Derneğinin (OSD) verilerine atıfta bulunarak, 2024'te Türkiye'de toplam ticari araç pazarının 305 bin 291 adet olarak gerçekleştiğini belirtti.

Güzel, "Geçtiğimiz yıl ise bu sayı 316 bin 705'ti. Dolayısıyla yıllık bazda yaklaşık yüzde 5'lik bir küçülme söz konusu." ifadesini kullandı.

"Fransa'da 6 bininci aracımızı teslim ettik"

Pazarın daraldığı bir dönemde TEMSA'nın toplam satışlarını geçen yıl ile aynı seviyede tutmayı başardığını aktaran Güzel, şehirler arası taşımacılık segmentinde ise yurt içi trafik kayıtlarında geçen yıla göre yüzde 15 büyüme kaydettiklerini bildirdi.

Güzel, rekabetin yoğun olduğu bu segmentte, bir önceki yıla göre büyüyen tek marka olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"2024'te, Amerika pazarında yüzde 49, Fransa pazarında yüzde 32 ve Batı Avrupa pazarında yüzde 54 büyüyerek bu pazarlarda tüm zamanların en yüksek satış rakamlarını gerçekleştirdik. Fransa'da 6 bininci aracımızı teslim ettik. Tüm bunların finansal sonuçlarımıza da büyük katkısı oldu. Ciromuzu lira bazında 15,2 milyara, dolar bazında ise 462,1 milyona taşıdık. Böylece döviz bazında şirket tarihinin en yüksek cirosuna ulaştık. Bu dönemde gelirlerimizin yüzde 68'ini yurt dışından sağlarken, yüzde 32'sini ise Türkiye'deki operasyonlarımızdan elde ettik."

Şirketin 2020'de hem Sabancı Holding-PPF Group ortaklığıyla yola devam ettiği hem de konkordatodan kendi rızasıyla çıktığı bir yıl olarak dönüm noktası sayıldığının altını çizen Güzel, "Dolayısıyla bazı rakamlarımızı 2020'den itibaren vermek buradaki ilerlemeyi görebilmek için de daha sağlıklı. Bu şekilde baktığımızda 2020-2024 arası dönemde ciro büyümemiz lira bazında yüzde 1871, USD bazında is yüzde 320. Aynı şekilde ihracattaki artış yüzde 655. Bunlar TEMSA'nın 2020 sonrası dönemde, ayaklarını ne kadar sağlam bastığının, geleceğe finansal olarak ne kadar güçlü hazırlandığının bir göstergesi." açıklamalarında bulundu.

"Net ihracat katkımız 148 milyon dolar"

TEMSA'nın bugüne kadar yaklaşık 139 bin araç üretimi yaptığını, bunun da yaklaşık 17 bin adedinin dünyanın 70 ülkesine ihraç edildiğini kaydeden Güzel, şirketin 2024'te 296 milyon dolar ihracat ile tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdiğini vurguladı.

Güzel, TEMSA'nın araçlarında kendi teknolojilerinin ve tasarımlarının ağırlığının yüksek olmasının, net ihracat katkılarını da artırdığına dikkati çekerek, "2024'te net ihracatçı pozisyonumuz da diğer rasyolarımıza benzer şekilde yine rekor seviyede gerçekleşti. Net ihracat katkımız 148 milyon dolar ile bir önceki yılı 5'e katlarken, önceki yıllardaki rekorumuzun da 3,5 katına ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin kilogram başına ihracat verisinin 2024'te 1,42 dolar olarak gerçekleştiğini anımsatan Güzel, TEMSA'nın kilogram başına ihracatının 19,26 dolar olduğunu ve Türkiye ortalamasının 13,6 kat üzerinde bir katma değer sunduğunu, elektrikli araçlarda ise kilogram başına ihracatlarının 31,15 dolar olarak gerçekleştiği bilgisini paylaştı.

"TEMSA, yeni yatırım ve küresel büyüme dönemine hazır"

Güzel, TEMSA'nın 2024'te beş bankanın katılımıyla yaklaşık 90 milyon avro değerinde Türk lirası bazlı kulüp kredisi imzalayarak 2020'de yapılan yeniden yapılandırma anlaşmasından çıktığını hatırlattı.

TEMSA'nın bundan sonraki yol haritasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Güzel, şöyle devam etti:

"Bizim hedefimiz, TEMSA'yı bir otobüs, midibüs, hafif kamyon üreticisinin ötesinde bir mobilite markası olarak konumlamak. TEMSA'nın küresel ölçekte güçlü ve tercih edilen bir mobilite markası olarak konumlanması için stratejimizi dört temel sütun üzerine inşa ettik. Bu dört sütun da odak pazarlarda Coach ve Intercity segmentlerinde tercih edilen marka olmak, pazar ihtiyaçlarına uygun özgün ve yenilikçi ürünlerle niş segmentlerde fark yaratmak, şehir içi segmentinde iş birlikleri kurmak ve ekosistem oyuncusu olmak, üretim merkezi ve geleceğin mobilite çözümleri sağlayıcısı olmak."

Müşteri odaklı bir yaklaşımla hareket ettiklerine işaret eden Güzel, bu stratejiyle birlikte vizyonlarını, sadece bir otobüs üreticisi olmakla değil, müşterisinin her zaman ve her yolda yanında olan, tercih edilen bir mobilite markası haline gelmek, küresel ayak izini kuvvetlendirmiş, sürdürülebilirlikte güçlü bir oyuncu olarak 1 milyar dolarlık ciro seviyesine ulaşmak olduğunu aktardı.