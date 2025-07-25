Temmuzda Güven Endekslerinde Sektörel Değişim: İnşaatta Artış, Diğer Sektörlerde Azalma

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında hizmet sektöründe güven endeksinin %0,8, perakende ticaret sektöründe %0,5 azaldığını, inşaat sektöründe ise %2,2 artış gösterdiğini açıkladı. Hizmet ve perakende ticaret sektörlerindeki iş durumu ve talep beklentileri düşerken, inşaat sektöründe çalışan sayısı beklentisi artış gösterdi.

Güven endeksi, temmuzda geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 0,8, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,5 azalırken inşaat sektöründe yüzde 2,2 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi temmuzda aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 0,8 azalarak, 110 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 0,5 gerileyerek 107,9'a düşerken, inşaat sektöründe ise yüzde 2,2 artışla 88,8 değerini aldı.

Hizmet sektöründe temmuzda geçen aya kıyasla son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,5, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 1 düşüş gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 1, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi ise yüzde 1,1 gerilerken, mevcut mal stok seviyesi yüzde 1 arttı.

İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0,7 azalırken gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 4,9 artış gösterdi.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
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