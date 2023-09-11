Temmuz Ayında İşsizlik Oranı Yüzde 9,4'e Düştü

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, temmuz ayında işsizlik oranı 0,2 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesine geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı ise önceki aya göre 318 bin kişi artarak 31 milyon 671 bin kişi oldu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında işsizlik oranının 0,2 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2023 dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, temmuz ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, 0,2 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6, kadınlarda yüzde 12,9 kaydedildi. İstihdam edilenlerin sayısı da önceki aya göre 318 bin kişi artarak 31 milyon 671 bin kişi, istihdam oranı 0,5 puan artarak yüzde 48,4 oldu. İstihdam oranı, erkeklerde yüzde 65,7, kadınlarda yüzde 31,5 şeklinde gerçekleşti. İşgücü, bir önceki aya göre 280 bin kişi artarak 34 milyon 962 bin kişi, işgücüne katılma oranı 0,4 puan artarak yüzde 53,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1, kadınlarda yüzde 36,1.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 18

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalış ile yüzde 18 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,2, kadınlarda yüzde 23,1 kaydedildi. Haftalık ortalama fiili çalışma süresi, temmuz ayında bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44,5 saat olarak gerçekleşti.