Temmuz Ayında Elektrik Üretiminde Rekor Kırıldı

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temmuz ayında elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldığını açıkladı. Temmuz ayında toplam üretim 36,7 milyar kilovatsaate ulaşırken, günlük rekor 29 Temmuz'da 1 milyon 250 bin 178 megavat saat oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; temmuz ayında elektrik üretimi anlık, saatlik, günlük ve aylık bazda yükselen talebi karşılama noktasında başarılı bir sınav verdi. Temmuz ayında toplam elektrik üretimi 36,7 milyar kilovatsaate çıktı. Bu değer, şimdiye kadarki en yüksek aylık üretim değeri olarak dikkat çekti. Günlük bazda elektrik üretimi de temmuz ayı içerisinde zirve yaptı. 29 Temmuz'da maksimum günlük elektrik üretimi, 1 milyon 250 bin 178 megavat saat ile rekor kırdı.

'TALEBİN YÜZDE 60'INI YERLİ VE YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDAN KARŞILADIK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor kırdık. 29 Temmuz'da günlük üretimimiz 1 milyon 250 bin megavat saat seviyesine ulaştı. Aylık üretimimiz ise 36,7 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu dönemde zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 60'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık. Enerji arz güvenliğimizi koruyarak, milletimizin ihtiyacını yerli ve milli kaynaklarımızla karşılamaya devam edeceğiz" dedi.

