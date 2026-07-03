Tüik'in Haziran Ayı Verilerine Göre, Temmuz Ayı Kira Artış Tavanı Yüzde 32,03 Oldu
TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte temmuz ayında ev ve iş yerleri için kira artışında tavan oran yüzde 32,03 olarak belirlendi.
(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyonuyla birlikte temmuz ayında ev ve iş yerleri için kira artışında tavan oran yüzde 32,03 oldu.
TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 32,11 arttı.
Buna göre temmuz ayında ev ve iş yerlerinde kira artışının tavan oranı yüzde 32,03 oldu.
Kaynak: ANKA