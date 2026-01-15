Haberler

Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 2 bin 500 liraya çıkarıldı

Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 2 bin 500 liraya çıkarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kartla temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti bugün itibarıyla 1500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu limitin güncellenmesiyle ilgili yazıyı bankalara gönderdi.

  • Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 1500 liradan 2500 liraya çıkarıldı.
  • Şifresiz işlem limiti 15 Ocak'tan itibaren 2500 lira olarak uygulanacak.
  • Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da 50 avro, İngiltere'de 100 sterlin.

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti bugün itibarıyla 1500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı.

İŞLEM LİMİTİ GÜNCELLENDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara gönderilen yazıda, 1 Temmuz 2024'te 1500 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin, 1,5 yıl sonra güncellendiği ifade edilmişti. Şifresiz işlem limitinin, 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olarak uygulanacağı bildirilmişti.

AVRUPA'DA LİMİT 50 AVRO

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti dünyanın birçok yerinde uygulanıyor. Dünya örneklerine bakıldığında, bu limitin İngiltere'de 100 sterlin, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da 50 avro olduğu görülüyor. ABD'de ise söz konusu limit için bir standart bulunmuyor ve bankalar limiti kendileri belirliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Komşu kan gölü! Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615'e yükseldi

Komşu kan gölü! Dünyayı ayağa kaldıracak haberler geliyor
Rejim çöküyor mu? ABD'nin 'kaçış' iddiası ortalığı fena karıştıracak

Bir devir son mu buluyor? Bakanlığın iddiası gündeme bomba gibi düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası

İmamoğlu hakkında bomba yasak aşk iddiası: Ünlü voleybolcu ile...
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı

15 ismin test sonucu pozitif çıktı! Aralarında ünlü iş adamı da var
Tahliye olan Rezan Epözdemir'den ilk açıklama

Tahliye sonrası ilk açıklama geldi
Galatasaray'a çılgın öneri: 75 milyon euroluk Marmoush

Çıldırdı! 75 milyon euroluk yıldızı Galatasaray'a getiriyor
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası

İmamoğlu hakkında bomba yasak aşk iddiası: Ünlü voleybolcu ile...
Trump'tan Rıza Pehlevi'nin umutlarını söndüren mesaj

Komşuda liderliğe soyunan isme Trump'tan soğuk duş
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz

İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: Üslerinizi vururuz