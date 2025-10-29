Telefonları susmuyor! Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı

Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş sonrası yatırımcı yönünü otomobil piyasasına çevirdi. Son bir haftada sıfır ve ikinci el araçlara talep artarken, sektör temsilcileri 2026'da beklenen zamlar öncesinde alım fırsatına dikkat çekti.

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Altın, son haftalarda rekor seviyelerden hızla gerileyerek yatırımcısına endişeli günler yaşatıyor. İki hafta önce ons başına 4.381 dolar seviyesini gören altın, dün itibarıyla 3.900 doların altına geriledi. Bu düşüş, gram altın fiyatının da 6.000 TL'den 5.250 TL'ye inmesine yol açtı. Ani dalgalanma, kısa vadeli yatırımcıları alternatif alanlara yöneltti.

YATIRIMCI OTOMOBİLE YÖNELİYOR

Altında yaşanan sert geri çekilmenin ardından yatırımcıların önemli bir kısmı otomobil piyasasına yöneldi. Sektör temsilcileri, özellikle son bir haftada 2024 model az kullanılmış araçlara ve sıfır otomobillere yoğun ilgi olduğunu belirtiyor. Yıl sonuna yaklaşırken markaların düzenlediği sıfır faiz, takas desteği ve indirim kampanyaları da bu talebi destekliyor.

"TELEFONLAR SUSMUYOR"

Türkiye Gazetesi'ne konuşan İstanbul'daki galerici Yaşar Örnek, altın fiyatlarının düşmesiyle birlikte telefonlarının susmadığını belirterek "Altın düşmeye başladığı anda yatırımcı alternatif aramaya başladı. Birikimini altından çeken vatandaş, değerini koruyacak bir varlığa yöneliyor. Son bir haftadır özellikle 2024 model az kullanılmış araçlara ciddi bir talep var. Eğer bu ilgi böyle devam ederse fiyatlar da yukarı yönlü kıpırdayabilir" dedi.

2026 ZAMLARI ÖNCESİ ALIM HIZLANDI

Uzmanlar, 2026 itibarıyla döviz kuru, üretim maliyetleri ve yeşil dönüşüm politikaları nedeniyle otomobil fiyatlarının yeniden yükseleceğini öngörüyor. Bu beklenti, yatırımcıyı bugünkü fiyat seviyelerini "fırsat dönemi" olarak görmeye yöneltti. Özellikle orta sınıf sedan ve SUV modellerde talep artışı dikkat çekiyor. Sıfır araç kampanyaları ikinci el piyasasını da hareketlendirirken, sektör genelinde yıl sonuna kadar canlılığın süreceği tahmin ediliyor.