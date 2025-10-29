Haberler

Telefonları susmuyor! Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı

Telefonları susmuyor! Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altın fiyatlarındaki sert düşüşün ardından yatırımcılar yönünü otomobil piyasasına çevirdi. Son bir haftada sıfır ve ikinci el araçlara talep artarken, sektör temsilcileri 2026'da beklenen fiyat artışları öncesinde alımların hızlandığını belirtiyor.

  • Altın fiyatları son iki haftada ons başına 4.381 dolardan 3.900 doların altına geriledi ve gram altın fiyatı 6.000 TL'den 5.250 TL'ye düştü.
  • Altın fiyatlarındaki düşüş sonrası yatırımcılar otomobil piyasasına yöneldi ve son bir haftada sıfır ve ikinci el araçlara talep arttı.
  • Uzmanlar 2026'da otomobil fiyatlarının döviz kuru, üretim maliyetleri ve yeşil dönüşüm politikaları nedeniyle yükseleceğini öngörüyor.

Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş sonrası yatırımcı yönünü otomobil piyasasına çevirdi. Son bir haftada sıfır ve ikinci el araçlara talep artarken, sektör temsilcileri 2026'da beklenen zamlar öncesinde alım fırsatına dikkat çekti.

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Altın, son haftalarda rekor seviyelerden hızla gerileyerek yatırımcısına endişeli günler yaşatıyor. İki hafta önce ons başına 4.381 dolar seviyesini gören altın, dün itibarıyla 3.900 doların altına geriledi. Bu düşüş, gram altın fiyatının da 6.000 TL'den 5.250 TL'ye inmesine yol açtı. Ani dalgalanma, kısa vadeli yatırımcıları alternatif alanlara yöneltti.

YATIRIMCI OTOMOBİLE YÖNELİYOR

Altında yaşanan sert geri çekilmenin ardından yatırımcıların önemli bir kısmı otomobil piyasasına yöneldi. Sektör temsilcileri, özellikle son bir haftada 2024 model az kullanılmış araçlara ve sıfır otomobillere yoğun ilgi olduğunu belirtiyor. Yıl sonuna yaklaşırken markaların düzenlediği sıfır faiz, takas desteği ve indirim kampanyaları da bu talebi destekliyor.

"TELEFONLAR SUSMUYOR"

Türkiye Gazetesi'ne konuşan İstanbul'daki galerici Yaşar Örnek, altın fiyatlarının düşmesiyle birlikte telefonlarının susmadığını belirterek "Altın düşmeye başladığı anda yatırımcı alternatif aramaya başladı. Birikimini altından çeken vatandaş, değerini koruyacak bir varlığa yöneliyor. Son bir haftadır özellikle 2024 model az kullanılmış araçlara ciddi bir talep var. Eğer bu ilgi böyle devam ederse fiyatlar da yukarı yönlü kıpırdayabilir" dedi.

2026 ZAMLARI ÖNCESİ ALIM HIZLANDI

Uzmanlar, 2026 itibarıyla döviz kuru, üretim maliyetleri ve yeşil dönüşüm politikaları nedeniyle otomobil fiyatlarının yeniden yükseleceğini öngörüyor. Bu beklenti, yatırımcıyı bugünkü fiyat seviyelerini "fırsat dönemi" olarak görmeye yöneltti. Özellikle orta sınıf sedan ve SUV modellerde talep artışı dikkat çekiyor. Sıfır araç kampanyaları ikinci el piyasasını da hareketlendirirken, sektör genelinde yıl sonuna kadar canlılığın süreceği tahmin ediliyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
Gebze'de yıkılan 7 katlı apartmanda zamanla mücadele! Etrafındaki 9 bina mühürlendi

İlçede yıkım paniği! 9 bina mühürlendi
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu

Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimliği belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı

Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı
Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi

Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi
İsrail'in kanlı Gazze saldırı sonrası Trump'tan ilk mesaj

Ateşkes bitti mi? Trump'tan saldırı sonrası dikkat çeken açıklama
Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Bu ay nasıl geçineceğim?

Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Nasıl geçineceğim?
Bahis operasyonunda adı geçen 7 hakemin karnesi ortaya çıktı

Bahis oynayan 7 üst klasman hakemin karnesi ortaya çıktı
Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

Gebze'de çöken 5 katlı binanın eski hali ortaya çıktı
Arabaların önüne yatıp kalkmadı! İsyan ettiği bir konu var

Arabaların önüne yatıp kalkmadı! İsyan ettiği bir konu var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.