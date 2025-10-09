Teknolojiyle Güçlü KOBİ Projesi Ankara'da Gerçekleşti

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Vodafone Business işbirliğiyle yürütülen "Teknolojiyle Güçlü KOBİ" proje etkinliği, İş Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İÇASİFED) ev sahipliğinde, Ankara'da gerçekleştirildi.

KOBİ'lerin dijital yetkinliklerini artırarak, rekabet güçlerini yükseltmelerine destek olmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, İÇASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ekinci ile Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu katıldı.

Sönmez, burada yaptığı konuşmada, Konfederasyon olarak iş dünyasının dijital dönüşüm yolculuğuna katkı sunmayı ve KOBİ'lerin geleceğini teknolojiyle güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Eylül ayında enflasyonun beklentiler üzerinden geldiğini, yıllık enflasyonun tekrar yukarı yönlü yönelmesinin dezenflasyon sürecinde biraz kırılma yaşattığını bildiren Sönmez, "KOBİ'ler için alternatif finansman modellerinin geliştirilmesi gerekiyor. Finansman maliyetlerinde rahatlama, üretim kapasitesinin yeniden canlanması, 2026'nın ikinci yarısından itibaren gerçekçi bir senaryo haline gelecek. Ancak sonrasında da ülkemizin uzun vadeli istikrara odaklanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sönmez, Türkiye'nin dijitalleşme potansiyelinin oldukça yüksek olduğuna dikkati çekerek, buna rağmen ülkede yüksek teknoloji kullanarak imalat yapabilen KOBİ'lerin oranın oldukça düşük olduğunu belirtti. Dünya teknoloji ekseninde yeniden şekillenirken, Türkiye'nin de bu alanlardaki rekabetçiliğini artırması gerektiğine işaret eden Sönmez, "KOBİ'lerin dijitalleşme yolunda karşılaştıkları maliyet, altyapı ve doğru yönlendirme eksiklerini gidermeye destek oluyoruz. Günümüzde ticaretin gerektirdiği esneklik ve yenilikçiliği kazanmalarına, ciddi katkı sağlamaya çalışıyoruz. Uzun vadede ekonomik direncimizi artırabilmek için teknoloji odaklı ve verimlilik esaslı bir büyüme modeline geçiş yapmak mecburiyetindeyiz. KOBİ'lerin kırılganlığının azalması, Türkiye ekonomisinin de direncini artıran en önemli unsur olacak." değerlendirmesinde bulundu.

-"Teknolojiyle güçlenen KOBİ'ler, şehrini büyütür"

İÇASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ekinci de Türkiye'de yapı taşı niteliğindeki KOBİ'lerin, istihdamın üçte ikisini sağlarken ülkedeki ihracatın da yarısından fazlasını gerçekleştirdiklerini anlattı.

Dünyada teknolojinin çok hızlı değişim ve dönüşüm yaşadığını dile getiren Ekinci, "Dijitalleşme, yapay zeka, nesnelerin interneti, otomasyon, e-ticaret ve yeşil dönüşüm artık geleceğin değil, günümüzün konusu. Geçmişte sadece büyük şirketlerin erişebildiği teknolojilere, artık KOBİ'ler de ulaşabiliyor." dedi.

Ekinci, bulut hizmetleri sayesinde küçük işletmelerin dünyanın dört bir yanına hizmet verebildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Teknolojiyi kullanamayan firmalar, rekabetin dışında kalıyor. Ankara artık sadece siyasetin değil, sanayi ve üretimin de başkenti oldu. Savunma sanayi, yazılım ve ileri teknoloji alanlarında atılan her adım, KOBİ'lerimizin katılımıyla daha da büyür. Teknolojiyle güçlenen KOBİ'ler, sadece kendi işletmelerini büyütmez, şehrini büyütür. Teknolojiyle güçlenen KOBİ'ler Türkiye'yi küresel rekabette daha güçlü hale getirir."

"5G ile KOBİ'ler, ilk 5 yılda ekonomiye 10,9 milyar lira katkı sağlayabilir"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ise iş hayatının dijital dönüşüm anlamında çağ atladığına işaret ederek, Türkiye'nin bu ortamda rekabetçi olabilmesi için dijital dönüşümü gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin, 4G'den 5G'ye geçiş sürecine ilişkin bilgi veren Kestioğlu, 5G teknolojisinin akıllı fabrika ve şehirlerde de kullanılacağını anlattı.

Kestioğlu, 5G'nin Türkiye için tarihi bir dönem olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"1 Nisan 2026'da da artık cep telefonlarımızda 5G'yi kullanmaya başlayacağız. 5G ile işletmelerin, fabrikaların, şehirlerin hayatında çok şey değiştirecek. Bazı büyük kurumlarla birlikte özel onaylarla 5G testlerimize, çalışmalarımıza başladık. 5G ile KOBİ'ler operasyonel maliyetlerini yüzde 15-30 azaltabilir, verimliliklerini yüzde 15-20 artırabilir ve ilk 5 yılda Türkiye ekonomisine 10,9 milyar lira katkı sağlayabilir. Ayrıca 5G'nin ihracata etkisinin, 103 milyar lira olması bekleniyor."