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Teknoloji hisselerindeki satış dalgası Bitcoin'i 76 bin doların altına çekti

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ABD borsalarında teknoloji hisselerine gelen sert satışlar kripto piyasasına da yayıldı; Bitcoin gün içinde 76 bin doların altını gördü. Küresel kripto piyasasının değeri son 24 saatte yüzde 4,22 azalarak 2,56 trilyon dolara gerilerken Ethereum 2 bin 258 dolara indi.

Bitcoin'in fiyatı, ABD borsalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan sert satış dalgasının kripto para piyasasına da yayılmasıyla gün içinde 76 bin doların altını gördü.

Analiz şirketi CoinMarketCap'in verilerine göre, küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 4,22 azalarak 2,56 trilyon dolara geriledi.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı son 24 saatte yüzde 4,6 değer kaybederken, haftalık düşüşü yüzde 5'i aştı.

Gün içinde 76 bin dolar seviyesinin altına gerileyen Bitcoin'in fiyatı, Türkiye saatiyle 23.00 itibarıyla 76 bin 241 dolardan işlem gördü.

Ethereum'un fiyatı da son 24 saatte yüzde 6,1 gerileyerek 2 bin 258 dolara indi.

ABD borsalarında ara seçimlerin ardından özellikle teknoloji hisselerinde görülen sert satışlar kripto para piyasasında da düşüşü beraberinde getirdi.

Demokratların ara seçimlerde elde ettiği zaferin ardından Kongrede oluşan yeni siyasi dengelerin, yapay zeka ve veri merkezi sektörlerine yönelik denetimlerin sıkılaştırılabileceği endişesini artırması, bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri üzerindeki satış baskısını derinleştirdi.

Gün içinde Dow Jones endeksi 1000 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 3'e yakın gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 3'ün, Nasdaq endeksi ise yüzde 4'ün üzerinde düşüş kaydetti.

Öte yandan, Demokratların Kongrede çoğunluğu ele geçirmesinin kripto para ve dijital varlık sektörüne yönelik düzenlemelerin geleceği konusunda da belirsizlik yarattığı değerlendiriliyor.

Bu kapsamda, sektörün uzun süredir yasalaşmasını beklediği ve dijital varlıklara ilişkin düzenleyici çerçeve oluşturmayı amaçlayan "CLARITY Act" düzenlemesinin Kongreden geçmesine yönelik sürecin yıl sonuna kadar ilerleme kaydetmesinin düşük ihtimal olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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