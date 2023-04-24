TEKNOFEST'te heyecan Dikey İnişli Roket Yarışması ile devam ediyor

TEKNOFEST'te yarışma heyecanı Ankara'da, TÜBİTAK SAGE yerleşkesinde başlayan Dikey İnişli Roket Yarışması ile devam ediyor.

TEKNOFEST'te yarışma heyecanı Ankara'da, TÜBİTAK SAGE yerleşkesinde başlayan Dikey İnişli Roket Yarışması ile devam ediyor.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, dünyada düzenlenen ilk roket itkili iniş yarışması olma özelliğine sahip olan Dikey İnişli Roket Yarışması, Türkiye'nin gelecek 10 yıldaki teknolojik ilerleme yol haritasında yer alan roket itkili iniş sistemleri hakkında geleceğin parlak mühendislerini yetiştirmeyi amaçlıyor.

Lisans ve yüksek lisans seviyesinde eğitim görmekte olan öğrencilerin bilgi edinmesini sağlamak ve gençlere farklı disiplinlerde bilgi ve tecrübeye sahip üyelerle takım halinde tasarım yapma yeteneğini kazandırmaya odaklanan yarışmaya, geçen yıl 108 takım başvuruda bulundu. Başvuranlardan 8 takım 61 yarışmacı ile finale kaldı. Bu yıl ise başvuru sayısı yaklaşık 4 kat artarak 407 takım oldu. Başvuranlardan 13 takım 106 yarışmacı ile finale kaldı.

Dikey İnişli Roket Yarışması'nda zorlu bir mücadele verecek olan takımlar, tasarlayacakları roketin danışma ve değerlendirme kurulu tarafından sağlanacak olan "Askı Sistemi" ile bağlantısını sağlayacak, roketin serbest bırakılmasının ardından "Soğuk Gaz İtki Sistemi" kullanarak kontrollü bir şekilde hedef alana inmesini gerçekleştirecek.

Takımlar; ön tasarım raporu, kritik tasarım raporu ve atışa hazırlık raporu olmak üzere başarıyla almaları gereken 3 rapor sonrası deneme atışları performansı ve yarışmaya elverişlilik değerlendirmesi aşamasını tamamlayacak. Alınan 3 rapor ve değerlendirmeler sonrası finale kalan takımlar seçilecek.

26 Nisan'da sona erecek yarışmada, toplamda 240 bin lira para ödülü verilecek. Yarışmada dereceye girenler, ödüllerini 27 Nisan-1 Mayıs 2023'te İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul'da alacak.