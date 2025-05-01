İsrail'de yangın felaketi! 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı

İsrail tarihinin en büyük yangını! Uluslararası yardım çağrısı yapıldı
İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı

İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
Kadın sürücüye 'çakarlı' araç kullanımı pahalıya patladı

Çakarlı araç kullanımı pahalıya patladı! Kesilen ceza öyle böyle değil
'Zorunlu eğitim kısalacak mı?' sorusuna Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt

Zorunlu eğitim kısalacak mı? Bakan Tekin'in yanıtı dikkat çekici

TEKNOFEST 2024, Kuzey Kıbrıs'ta Düzenlenecek

TEKNOFEST 2024, Kuzey Kıbrıs'ta Düzenlenecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST'in bu yıl 1-4 Mayıs tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşeceğini açıkladı ve tüm milleti etkinliğe davet etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST rüzgarının bu yıl 1-4 Mayıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) eseceğini belirterek, "Ben, milletimizin tüm fertlerini bu heyecanı paylaşmaya, TEKNOFEST'e, bizlerle birlikte olmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TEKNOFEST KKTC'nin Lefkoşa'da gerçekleştirileceğini hatırlattı.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve ekip arkadaşlarıyla alanda olduğunu belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Kardeş topraklarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Lefkoşa'da eski Ercan Havalimanı'ndayız. TEKNOFEST rüzgarı, bu yıl 1-4 Mayıs tarihlerinde burada, KKTC'de esecek. Ben, milletimizin tüm fertlerini bu heyecanı paylaşmaya, TEKNOFEST'e, bizlerle birlikte olmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.