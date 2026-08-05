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Tekirdağ'da Arılar Ayçiçeği Verimini Artırıyor: Bereketin Anahtarı Polen Taşıyan Arılar

Tekirdağ'da Arılar Ayçiçeği Verimini Artırıyor: Bereketin Anahtarı Polen Taşıyan Arılar
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Tekirdağ'da ayçiçeği tarlalarında polen taşıyarak doğal tozlaşmayı sağlayan arılar, verimin ve ürün kalitesinin artmasına önemli katkı sunuyor. Arıcılık faaliyetleri hem bitkisel üretimi hem de ayçiçek balı üretimini destekliyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Arılar varsa üretim var, bereket var' anlayışıyla sürdürülebilir üretim ve arıcılık çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Türkiye'nin ayçiçeği üretiminde önde gelen illerinden Tekirdağ'da ayçiçeği tarlalarında polen taşıyarak doğal tozlaşmayı sağlayan arılar, verimin ve ürün kalitesinin artmasına önemli katkı sunuyor.

Tekirdağ'ın geniş ayçiçeği tarlalarında sürdürülen arıcılık faaliyetleri, hem bitkisel üretime hem de bal üretimine katkı sağlıyor. Çiçekler arasında polen taşıyan arılar, tozlaşmayı destekleyerek dane dolgunluğunu artırıyor ve daha kaliteli ürün elde edilmesine yardımcı oluyor. Ayçiçeği tarlalarından elde edilen ayçiçek balı ise, açık sarı rengi, hafif aroması ve kendine özgü lezzetiyle dikkat çekiyor. Doğal yapısı ve besleyici özellikleriyle öne çıkan bal, arıcılık faaliyetlerinin tarımsal üretime sağladığı katkının önemli örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden sürdürülebilir üretim vurgusu

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin tarlalarda incelemeleri ise devam ediyor. Yetkililer, ayçiçeği üretimi ve arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Üretimi destekleyen ve doğal dengeyi koruyan uygulamaların tarımın geleceği açısından büyük önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, "Arılar varsa üretim var, bereket var" anlayışıyla hem bitkisel üretimin hem de arıcılık faaliyetlerinin desteklenmeye devam edileceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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