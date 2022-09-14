Tekirdağ ekonomi haberi... Tekirdağ'da üzüm üreticilerinin sorunları masaya yatırıldı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde üzüm üreticilerinin sorunları masaya yatırılarak, üzüm hasadı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, Şarköy'de üzüm hasadına katılarak, çiftçilerle bir araya geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde uygulamaya konulan "Tarım Arazilerinin Etkin Kullanımı Projesi" çerçevesinde Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce birlikte yürütülen "Tekirdağ Bağcılığının Modernizasyonu Projesi" çalışmalarını yerinde görmek ve üreticilerle bir araya gelmek üzere Şarköy ilçesi Çınarlı ve Kirazlı mahallelerinde çiftçi toplantısı yapıldı. Yetkililer önce Çınarlı Mahallesi'nde çiftçilerle görüştü. Üreticiler, bağcılık ve diğer tarımsal konularda yaşadıkları sorunları anlatarak, başta ilaçlama suyu olmak üzere, sulama yatırımları, yeni çeşit anaç ihtiyaçlarının karşılanması, ürün pazarlama, desteklemeler, uygulamaya konulan telli direk bağ modernizasyonu projesinin devam ettirilmesi ve soğuk hava deposu yapılması gibi konularda taleplerini bildirdiler. Ardından Kirazlı Mahallesi'ne geçen yetkililer, örnek tel direk çalışmaları hakkında bilgi aldı. Üreticilerle yapılan sohbet sonrası üzüm hasadı gerçekleştirildi. - TEKİRDAĞ