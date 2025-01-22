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Tekirdağ'da Taze İstavrit Balığı Kilosu 150 Lira

Tekirdağ'da Taze İstavrit Balığı Kilosu 150 Lira
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Süleymanpaşa ilçesinde seyyar tezgahlarda satılan taze istavrit balığının kilosu 150 liradan satışa sunulurken, vatandaşların sağlıklı beslenme için balığa yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seyyar tezgahlarda taze istavrit balığının kilosu 150 liradan satışa sunuluyor. Balıkçı Şener Güneş, vatandaşların sağlıklı beslenme için balığa yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seyyar tezgahlarda istavrit balığının kilosu 150 liradan satışa sunuluyor. Sabahın erken saatlerinde tekneden alınarak doğrudan tezgaha getirilen taze istavritler, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bölgedeki balıkçıların günün ilk ışıklarıyla başladığı sıkı mesai, taze balık severlere sağlıklı bir alternatif sunuyor.

Süleymanpaşa ilçesinde balıkçılık yapan Şener Güneş, sabahın erken saatlerinde tekneden aldığı taze istavrit balıklarını seyyar tezgahında satışa çıkardı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tezgahında açıklamalarda bulunan Şener Güneş, balığın sağlıklı bir besin kaynağı olduğunu ve düzenli tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Güneş, "Bu balıklar buradan. Sabah kayıktan aldık. Kilosu 150 lira. Vatandaş balığa talep gösteriyor. Dua ediyorlar bize. Vatandaşlarımız bol bol balık yesin. Sağlık yönünden çok iyi. Sağlık açısından tüketilmesi gereken besinlerin başından gelir. Haftada en az 3 kere balık yenilmesi lazım" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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