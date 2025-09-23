Tekirdağ'da Konut Satışları Artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı Ağustos ayı verilerine göre Tekirdağ'da 3 bin 648 konut satışı gerçekleşti.

Kentteki satışların 687'si ipotekli, 2 bin 961'i ise diğer satış türlerinde yapıldı. Toplam satışların 1 367'sini ilk satış, 2 bin 281'ini ise ikinci el satış oluşturdu.

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 143 bin 319 oldu. Satış sayısının en fazla olduğu iller 21 bin 814 ile İstanbul, 12 bin 419 ile Ankara ve 7 bin 695 ile İzmir olurken; en az satış Ardahan'da 49, Bayburt'ta 105 ve Tunceli'de 138 olarak kaydedildi.

Ülke genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,2 artışla 19 bin 712'ye yükseldi. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,8 oldu. Diğer satış türleri ise yüzde 2,5 artarak 123 bin 607'ye ulaştı.

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye genelinde ipotekli satışlar yüzde 84,6 artışla 141 bin 227'ye çıkarken, diğer satışlar yüzde 14,7 artarak 836 bin 843 olarak gerçekleşti. - TEKİRDAĞ