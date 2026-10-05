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Tekirdağ Çorlu'da 120 dekarlık şeker pancarı hasadında dekara 10 ton verim alındı

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Tekirdağ Çorlu'da 120 dekarlık şeker pancarı hasadında dekara 10 ton verim alındı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Maksutlu Mahallesi'nde 120 dekarlık alanda şeker pancarı hasadı yapıldı; dekara yaklaşık 10 ton verim elde edildi. Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasat alanında inceleme yaptı, bereketli ve verimli hasat temennisinde bulundu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Maksutlu Mahallesi'nde şeker pancarı hasadı gerçekleştirildi. Toplam 120 dekar alanda üretimi yapılan şeker pancarında dekara yaklaşık 10 ton verim elde edildi.

Maksutlu Mahallesi'nde gerçekleştirilen şeker pancarı hasadında üreticiler tarladaki ürünlerini hasat etmeye başladı. Yaklaşık 120 dekarlık alanda ekimi gerçekleştirilen şeker pancarında dekara ortalama 10 ton verim elde edildi.

Tarım ekipleri tarlada inceleme yaptı

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hasat sırasında üretim alanında incelemelerde bulundu. Ekipler, üreticiden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alırken şeker pancarı üretiminin Tekirdağ tarımsal üretimindeki yeri ve önemi değerlendirildi.

Üreticiye bereketli hasat temennisi

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, üreticilerin emeklerinin karşılığını aldığı, bereketli ve verimli bir hasat dönemi geçirilmesi temennisinde bulunuldu. Tarımsal üretimin her aşamasında üreticilerin yanında olunmaya devam edileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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