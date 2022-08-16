Tarım Kredi marketleri tek tek paylaştı! İşte indirime giren ürünler ve fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla dün 30'dan fazla üründe indirime giden Tarım Kredi marketlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kampanyanın başlamasıyla birçok kişi fiyatların ne kadar düştüğünü merak ederken, Tarım Kredi marketleri indirime giren ürünleri ve fiyatlarını tek tek sosyal medyadan paylaştı. İşte merak edilen liste.