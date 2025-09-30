Tek tek hesaplandı! İşte 2026'da uygulanması beklenen vergi, harç ve trafik cezaları

Yılın sonuna yaklaşılırken gözler 2026'da uygulanacak vergi, harç ve trafik cezalarına çevrildi. Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş'ın yeniden değerleme oranı (YDO) üzerinden yaptığı hesaplamalara göre artış oranı yüzde 25,25 olacak. Bu oran başta trafik cezaları olmak üzere MTV ve emlak vergisini de etkileyecek.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 25,25

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, yeniden değerleme oranına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Benim tahminim Yİ-ÜFE'nin eylül ve ekimde yüzde 1,5'er artış göstereceği yönünde. Bu durumda da ekim sonundaki yıllık ortalama Yİ-ÜFE artışı, bir başka ifadeyle yeniden değerleme oranı yüzde 25,25 olacak."

Aktaş, Cumhurbaşkanı'nın trafik cezalarındaki artışı değiştirme yetkisi bulunmadığını vurgulayarak, 2026'da cezaların doğrudan yüzde 25,25 artacağını belirtti.

İŞTE KALEM KALEM YENİ TRAFİK CEZALARI

Yeni oranla birlikte trafik cezalarındaki bazı kalemlerdeki artış şöyle olacak:

Kırmızı ışık ihlali 2.167 TL'den 2.714 TL'ye

Trafik işaret levhalarına uymamak 993 TL'den 1.243 TL'ye

Cep telefonu kullanmak 2.167 TL'den 2.714 TL'ye

Emniyet kemeri takmamak 993 TL'den 1.243 TL'ye

Makas atmak 9.267 TL'den 11.606 TL'ye

Drift atmak 46.392 TL'den 58.105 TL'ye

Tek yönlü yolda ters yönde gitmek 9.267 TL'den 11.606 TL'ye

Hatalı park etmek 993 TL'den 1.243 TL'ye

Engellilere ayrılan yerlere park etmek 1.986 TL'den 2.487 TL'ye

Emniyet şeridi ihlalleri 9.267 TL'den 11.606 TL'ye

Hız sınırını %10'dan %30'a kadar aşmak 2.167 TL'den 2.714 TL'ye

Hız sınırını %30'dan %50'ye kadar aşmak 4.512 TL'den 5.651 TL'ye

Hız sınırını %50'den fazla aşmak 9.267 TL'den 11.606 TL'ye

Plaka ile ilgili bazı ihlaller 3.080 TL'den 3.870 TL'ye

Yaya takip kurallarına uymamak 993 TL'den 1.243 TL'ye

Araçlarda uygun ışık donanımı bulundurmamak 4.512 TL'den 5.651 TL'ye

Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak 993 TL'den 1.243 TL'ye

Sadece park lambaları ile seyretmek 993 TL'den 1.243 TL'ye

Aracı tehlikeli tarzda yüklemek 2.072 TL'den 2.595 TL'ye

Alkollüyken araç kullanmak (0,50 promil üstü - 1. defa) 9.267 TL'den 11.606 TL'ye

Alkollüyken araç kullanmak (0,50 promil üstü - 2. defa) 11.622 TL'den 14.556 TL'ye

Alkollüyken araç kullanmak (0,50 promil üstü - 3 ve sonrası) 18.677 TL'den 23.392 TL'ye

Alkol kontrolüne izin vermemek 26.557 TL'den 33.262 TL'ye

MTV VE EMLAK VERGİSİ DE YÜKSELECEK

Artış yalnızca trafik cezalarıyla sınırlı olmayacak. Aktaş, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) de aynı oranda zamlanacağını belirterek, "MTV iki yıldır (2024 ve 2025) YDO düzeyinde uygulanıyor. 2026 yılında da öyle olacaktır." dedi.

Emlak vergisinde ise farklı bir yöntem uygulanıyor. Kanuna göre emlak vergisi YDO'nun yarısı oranında artırılıyor. Bu nedenle 2026'da emlak vergisinin yüzde 12,62 zamlanması bekleniyor.