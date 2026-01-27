Haberler

Tek maaş ihtimali belirdi! Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo

Tek maaş ihtimali belirdi! Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 yılı için emekli bayram ikramiyelerinde artış beklentisi güçlenirken, kulislerde mevcut 4 bin TL'lik ödemenin 5 bin TL'ye çıkarılması, Ramazan Bayramı'nda bir maaş tutarında, Kurban Bayramı'nda ise en az 5 bin TL ikramiye verilmesi seçeneklerinin konuşulduğu ifade ediliyor.

  • Ekonomist Muhammet Bayram, bayram ikramiyesinin 4 bin TL'den 5 bin TL'ye yükseltilmesinin gündemde olduğunu belirtti.
  • Bayram, Ramazan Bayramı'nda bir maaş tutarında ikramiye verilmesini, Kurban Bayramı'nda ise en az 5 bin TL ödeme yapılmasını önerdi.
  • Bayram, düşük maaş alan emeklilere daha yüksek, yüksek maaş alanlara daha düşük ikramiye verilmesinin daha adil olabileceğini savundu.

Milyonlarca emekli, 2026 yılında ödenecek bayram ikramiyelerine ilişkin yapılacak resmi açıklamalara odaklanmış durumda. Bayram ikramiyelerinin tutarına yönelik tartışmalar sürerken, Ekonomist Muhammet Bayram katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

BAYRAM İKRAMİYESİNİN 5 BİN TL OLMASI GÜNDEMDE

Bayram, halen 4 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin 5 bin TL'ye yükseltilmesinin gündemde olduğunu belirterek, bu tutarın bile emekliler için önemli bir katkı sağladığını ifade etti. Emekli maaşlarında yapılan son düzenlemelere değinen Bayram, üst maaşlarda artışın 18 bin TL yerine 20 bin TL'ye çıkarılmasının küçümsenmemesi gerektiğini vurguladı.

EMEKLİYE İKRAMİYE SÜRPRİZİ

Bayram, kulislerde konuşulan senaryolara da değinerek Ramazan ve Kurban Bayramı için farklı ikramiye tutarlarının gündeme gelebileceğini söyledi. Bayram, "Benim görüşüm Ramazan Bayramı'nda bir maaş tutarında ikramiye verilmesi, Kurban Bayramı'nda ise en az 5 bin TL ödeme yapılması yönünde. Bunun önünde bir engel yok" ifadelerini kullandı.

Tek maaş ihtimali masada! Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo

Kurban Bayramı'nda emeklinin küçükbaş bir hayvan alabileceği seviyede bir ikramiyenin daha anlamlı olacağını dile getiren Bayram, mevcut 5 bin TL rakamının yeterliliğinin ise tartışmalı olduğunu belirtti.

İKRAMİYE DAĞITIMI DEĞİŞEBİLİR

Bayram ikramiyesinin halen tüm emeklilere eşit tutarda ödendiğini hatırlatan Bayram, bu uygulamanın yeniden ele alınabileceğini söyledi. Düşük maaş alan emeklilere daha yüksek, yüksek maaş alanlara ise daha düşük ikramiye verilmesinin daha adil olabileceğini savundu.

"BAYRAM İKRAMİYESİ KALICI ÇÖZÜM DEĞİL"

Bayram, bayram ikramiyelerinin geçici bir destek olduğunu vurgulayarak, özellikle Ramazan ayında gıda fiyatlarının arttığına dikkat çekti. Emekliler için kalıcı çözümlerin gerektiğini ifade eden Bayram, temel gıdalarda KDV indirimi veya düşük gelirli emeklilere yönelik kart uygulamalarının daha etkili olabileceğini dile getirdi.

Tek maaş ihtimali masada! Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo

PROMOSYON VE SOSYAL DESTEK VURGUSU

Banka promosyonlarına da değinen Bayram, emeklilerin promosyon konusunda haklarını aramaları gerektiğini belirterek bankalar arasında ciddi farklar bulunduğunu söyledi. Bayram ayrıca, vatandaşlık maaşı çalışmasının da gündemde olduğunu ve hane geliri asgari ücretin altında kalanların devlet desteğiyle tamamlanacağını ifade etti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmrah:

iki bayramda da tam maaş ikramiye verilsin, emekli bayramda torununa harçlık verebilsin kurban bayramında kurbanını kesebilsin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi

Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi

Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, sinir krizi geçirdi
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi

Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı

Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı