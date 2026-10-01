Haberler

TEİAŞ, 16 doğal gaz santraline ağustos için 660 milyon lira kapasite ödemesi yapacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağustos ayında doğal gaz yakıtlı 16 elektrik üretim santraline TEİAŞ tarafından toplam 660 milyon lira kapasite ödemesi yapılacak. En yüksek ödeme, 11 santralin her birine 46 milyon 200 bin lira olarak gerçekleşecek.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 16 elektrik üretim santraline ağustos ayı için 660 milyon lira kapasite ödemesi yapacak.

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, bu mekanizma kapsamında doğal gaz yakıtlı 16 elektrik üretim santraline ağustos ayı için toplam 660 milyon lira ödenecek.

Kapasite mekanizması çerçevesinde en yüksek ödeme, 11 santralin her birine 46 milyon 200 bin lira olarak yapılacak.

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor.

Kaynak: AA
Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

Neden kovulmadığı ortaya çıktı!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen'in sözleri Nihat'ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın

Nihat, Sergen'i fena bombaladı: Pırtsın, tırtsın
Özcan Deniz'e kardeşinden sert çıkış: Adliye önünde çok güzel bir oyunculuk izledik

Özcan Deniz'e kardeşinden sert çıkış: Çok güzel bir oyunculuk izledik
Gülşen Bubikoğlu için yaz bitmedi! Bodrum'dan fotoğraf paylaştı

Gülşen Bubikoğlu'ndan son Bodrum fotosu: Yaz uzatmalarda
MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor

Olay Çakar ile Toroğlu'na sıçradı! Eğer doğruysa yer yerinden oynar
Annesini korurken YEGAP'a gönderilen otizmli genç taburcu oldu! Kapıda sarılıp ağladılar

Annesini korurken psikiyatri koğuşuna düştü! Sonunda kavuştular
Fon krizinde iki dev banka devrede! 455 bin yatırımcı için ödeme zamanı

455 bin kişinin beklediği haber! 2 dev banka resmen devreye girdi
AK Partili Cemil Yaman oran verdi: Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 90

Meclis açılışında Erdoğan'ın masasındaki anketi açıkladı