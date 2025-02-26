Tehlikeli Mesleklerde Belgelendirme Zorunluluğu Genişletiliyor

Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfına giren mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğunun genişletildiği yeni tebliğde, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Yeterlilik Sınav Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş.'nin (GASBEM) belgelendirme yetkisine sahip olduğu Dokuma Operatörü ve Atkılı Örme Operatörü meslekleri de yer aldı.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 5544 sayılı Kanun kapsamında tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfına giren mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYK) zorunluluğu kapsamını genişletti. Bakanlık tarafından yürütülen ve yeni mesleklerin de dahil edildiği 8. Tebliğ çalışması 21 Şubat 2024 tarihinde tamamlandı.

8. Tebliğ kapsamında 61 meslek için ön onay alındı. Bu meslekler arasında, Gaziantep sanayisinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenen Dokuma Operatörü ve Atkılı Örme Operatörü meslekleri de yer alıyor. Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Yeterlilik Sınav Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş. (GASBEM) 2021 yılından itibaren bu alanlarda belgelendirme yetkisine sahip olup, sektör çalışanlarının belge alma sürecini hızlandırmayı hedefliyor.

Yeni tebliğ hakkında görüşlerini dile getiren GSO Yönetim Kurulu Üyesi ve GASBEM Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, "Mesleki Yeterlilik Belgesi, ilgili meslek gruplarında çalışanlar için yasal bir zorunluluk haline gelirken, belgesiz çalışanlara işverenler tarafından istihdam sağlanamayacak. Bu nedenle, Gaziantep'te faaliyet gösteren işçiler ve işverenler, süreci geciktirmeden gerekli belgeleri temin etmeli. GASBEM olarak MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verme yetkimiz bulunan ve yeni tebliğde ön onayı alınarak zorunlu hale gelen Dokuma Operatörü ve Atkılı Örme Operatörü MYK Belgelerini 2021 yılından bu yana vermekteyiz" dedi.

Bora Tezel, "MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi'ni almak isteyenler, Gaziantep Sanayi Odası kuruluşu olan GASBEM A.Ş. ile iletişime geçerek başvurularını gerçekleştirebilirler. Hem iş güvenliği hem de yasal süreçlere uygunluk açısından kritik önem taşıyan bu belgeyi almak için vakit kaybetmemek gerekiyor. Dokuma Operatörü ve Atkılı Örme Operatörü olmak isteyen ve bu mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen herkesi GASBEM'e bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP