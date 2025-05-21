TEDAŞ'tan Orman Yangınlarına Karşı Önlemler

TEDAŞ'tan Orman Yangınlarına Karşı Önlemler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ, yaz aylarında artan yangın riskine karşı enerji nakil hatlarının ve elektrik dağıtım tesislerinin düzenli bakımı ile orman yangınlarının önlenmesi gerektiğini vurguladı. Tedbirlerin alınması için elektrik dağıtım şirketleri Orman Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışacak.

Orman içinde veya yakınından geçen enerji nakil hatları, trafo ve diğer elektrik dağıtım teçhizatlarının düzenli bakımı ile elektrik kaynaklı yangınlar büyük ölçüde önlenebilecek.

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, özellikle yaz mevsiminde artan yangın riskine karşı, enerji nakil hatlarına temas eden bitki örtüsünün temizlenmesi ve tüm tesisatın yangına sebep olabilecek unsurlardan arındırılması için azami hassasiyet gösterilmesi gerekiyor.

TEDAŞ küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin etkisi ile her yıl daha büyük alanları tehdit eden orman yangınlarına karşı hassasiyetini ortaya koyarak, elektrik dağıtım şirketlerinin bu konuda gerekli önlemleri almasına ilişkin önemli bir yazı gönderdi.

Bu kapsamda, orman yangınlarının yol açtığı büyük çaplı zararların en aza indirilmesi için elektrik dağıtım tesislerinin bakım ve kontrollerinin titizlikle yapılması gerekiyor.

Ayrıca ormanların içerisinden veya yakınından geçen enerji nakil hatları, trafo ve diğer dağıtım teçhizatlarının düzenli bakımının, elektrik kaynaklı yangınların büyük ölçüde önlenebileceği belirtiliyor.

Elektrik dağıtım şirketlerinin, Orman Genel Müdürlüğü ile yapılan taahhütleri eksiksiz yerine getirmesi ve Orman Bölge Müdürlükleri ile koordineli çalışılması önem arz ediyor.???????

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Son maçta Kadıköy'deydi! İşte Mourinho'nun yerine gelecek bir numaralı aday

Son maçta Kadıköy'deydi! İşte yerine gelecek antrenör
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen durmuyor! Türkiye'de bir rekoru daha kırabilir

Bir rekoru daha kırabilir! Hem de bu kez Alex de Souza'nın
Trump'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız

Trump'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı

Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
Ali Koç'a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu'ndan

Ali Koç'a bir darbe de eski dostundan! Bakın ne yaptı
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.