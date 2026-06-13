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Özelleştirme İdaresi İzmir'deki bazı taşınmazları özelleştirecek

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ne ait İzmir Konak'taki bazı taşınmazlar ve Konak Rıhtımı İşletmesi'nin işletme hakkının 36 yıllığına özelleştirilmesine karar verdi. İhale pazarlık usulüyle yapılacak, teklifler 5 Ağustos'a kadar verilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye (TDİ) ait bazı taşınmazlar ile TDİ Konak Rıhtımı İşletmesinin "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesini kararlaştırdı.

ÖİB'nin konuya ilişkin yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TDİ'ye ait İzmir'in Konak ilçesi Ahmetağa Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanda faaliyet gösteren TDİ Konak Rıhtımı İşletmesi bir bütün halinde işletme hakkının verilmesi yöntemiyle 36 yıllığına özelleştirilecek.

İhale şartnamesi 150 bin lira ve geçici teminat bedeli 90 milyon lira olarak belirlendi.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. Süreç, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin 5 Ağustos'a kadar teklif vermesi gerekiyor.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar
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