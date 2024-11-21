TCMB rezervleri 15 Kasım'da 156 milyar 684 milyon dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 15 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 624 milyon dolar azalışla 156 milyar 684 milyon dolara geriledi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 15 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 969 milyon dolar artışla 94 milyar 90 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 8 Kasım'da 92 milyar 121 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ DÜŞTÜ