TCMB: "Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyetle buluşması, finansal istikrar açısından...
AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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TCMB: "Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyetle buluşması, finansal istikrar açısından önemli bir rol oynayacaktır.
TCMB: "Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyetle buluşması, finansal istikrar açısından önemli bir rol oynayacaktır."
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi