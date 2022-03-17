TCMB: "Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyetle buluşması, finansal istikrar açısından... - Haberler

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TCMB: "Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyetle buluşması, finansal istikrar açısından...

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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TCMB:

TCMB: "Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyetle buluşması, finansal istikrar açısından önemli bir rol oynayacaktır.

TCMB: "Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyetle buluşması, finansal istikrar açısından önemli bir rol oynayacaktır."

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

TCMB, Ekonomi, Haberler

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