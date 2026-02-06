TCMB, yılın ilk Enflasyon Raporunu 12 Şubat'ta İstanbul'da açıklayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Enflasyon Raporu 2026-I'in tanıtımı amacıyla 12 Şubat'ta İstanbul'da bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantı canlı yayınlanacak.
TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-I"in tanıtımı amacıyla 12 Şubat Perşembe saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.
Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi