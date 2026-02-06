Haberler

TCMB, yılın ilk Enflasyon Raporunu 12 Şubat'ta İstanbul'da açıklayacak

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Enflasyon Raporu 2026-I'in tanıtımı amacıyla 12 Şubat'ta İstanbul'da bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantı canlı yayınlanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk Enflasyon Raporunu 12 Şubat'ta İstanbul'da açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-I"in tanıtımı amacıyla 12 Şubat Perşembe saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

