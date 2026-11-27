Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Finansal İstikrar Raporu'nda son dönemde yatırım fonlarında yaşanan çıkışların ağırlıklı olarak Türk lirası (TL) yatırım araçlarına yöneldiği belirtilerek, "Eylül ayında tasfiyesine karar verilen fonların toplam fon piyasasındaki payı ve diğer finansal kuruluşlarla bağlantılılığı düşüktür. Diğer taraftan işleme devam eden fonlardan çıkış, ağırlıklı olarak para piyasası ve benzeri fonlarda gerçekleşmiştir. Bu fonların likit yapısı ile TCMB tarafından alınan likidite önlemlerinin katkısıyla çıkışlar karşılanmış ve ekim ayından itibaren çıkışlar yavaşlamıştır." ifadesine yer verildi.

TCMB'nin Kasım 2026 dönemine ilişkin Finansal İstikrar Raporu, Bankanın internet sitesinde yayımlandı.

Gelişmiş ülke merkez bankalarına ilişkin faiz artırım beklentilerinin güçlenmesi ve uzun vadeli tahvil getirilerindeki yüksek seyirle küresel finansal koşulların sıkılaştığı belirtilen raporda, enerji piyasalarındaki belirsizliğin sürmesi, enflasyon beklentilerindeki yükseliş, yüksek kamu borçluluğu ve yapay zeka yatırımlarıyla artan finansman ihtiyacı nedeniyle gelişmiş ülkelerde devlet tahvili faizlerinin önemli artış gösterdiği ifade edildi.

Raporda, faiz hadlerinin artması ve jeopolitik risklerin varlığını sürdürmesinin özellikle gelişmekte olan ülkelere yönelen sermaye akımlarında oynaklığa neden olduğu, küresel ölçekte ağırlığı artmaya devam eden banka dışı finansal kuruluşlar kaynaklı yayılma riskleri ve yapay zeka kullanımındaki yaygınlaşmayla beraber artan siber güvenlik risklerinin küresel finansal istikrar açısından güncel risk unsurları olarak öne çıktığı belirtildi.

Kredi büyümesinin sıkı para politikası duruşu ve makroihtiyati politika çerçevesi ile uyumlu bir şekilde yavaşladığı vurgulanan raporda, "Ticari kredilerde büyüme kompozisyonu yabancı para kredilere yönelik daha sıkı şekilde uygulanan büyüme sınırı nedeniyle TL lehine gelişmiştir. Bireysel kredilerde yavaşlama özellikle yılın ikinci yarısında belirginleşmiştir. Öte yandan, kredi talebindeki zayıflama ve kısmen artan kredi riskinin kredi arzını yavaşlatmasıyla kredi büyüme sınırının bağlayıcılığı azalmıştır. Ticari ve bireysel kredi faiz oranları ağırlıklı ortalama fonlama maliyetiyle uyumlu hareket ederken, kredi koşullarında sıkılık devam etmektedir." bilgisi verildi.

Raporda, bankacılık sektörünün aktif kalitesinde sınırlı bir bozulma gözlendiği, bireysel kredilerdeki olumsuz ayrışmanın devam ettiği belirtildi.

Sektörün tahsili gecikmiş alacak oranının tarihsel ortalamalarına yaklaştığı ve bireysel kredi tahsili gecikmiş alacak oranının uzun dönem ortalamasının üzerine çıktığı ifade edilen raporda, ticari kredilerde bozulmanın orta ve küçük ölçekli firmalarda yoğunlaşmakla birlikte, kredi büyümesinden arındırılmış göstergelerin bozulmanın yavaşladığına işaret ettiği bildirildi.

Özette, yakın izleme oranlarındaki artışların kredilerin tahsili gecikmiş alacağa dönüşme potansiyeli açısından yakından takip edildiği belirtildi.

Reel sektörün finansal borçluluğu tarihsel ortalamalarının altındaki seviyesini koruyor

Reel sektörün finansal borçluluğunun tarihsel ortalamalarının altındaki seviyesini koruduğu ifade edilen raporda, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Sıkı şekilde uygulanan yabancı para kredi büyüme sınırı nedeniyle yurt içinden kullanılan YP kredi bakiyesi ılımlı büyüme kaydederken firmaların yurt dışı finansmana yönelimi devam etmiştir. Yabancı para borçluluktaki artışa rağmen borcun ağırlıklı olarak büyük ölçekli, ihracat geliri ve döviz varlığı bulunan firmalarda yoğunlaşması kur riskini sınırlandırmaktadır. Diğer taraftan, firmaların net yabancı para pozisyon açığı artış eğilimini sürdürse de açığın ihracata ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYİH) oranı tarihsel ortalamalarının altında kalmıştır. Kredilerden en yüksek payı sanayi firmaları alırken, yüksek teknoloji üreten firmaların ağırlığı da artışını sürdürmektedir."

Raporda, uzun vadeli ve teminatlı bireysel kredilerin GSYİH'ye oranla küçülmesi kaynaklı olarak hanehalkı borçluluğunun düşük seyrettiği belirtildi.

Teminatsız kredilerin GSYİH'ye oranının ise son yıllarda bir miktar artış kaydettiği belirtilen raporda, şunlar ifade edildi:

"Teminatsız kredilerdeki bakiye yüksek borçlu ve yüksek limitli bireylerde yoğunlaşırken, ödeme gecikmeleri yüksek borca sahip bireylerde daha belirgindir. Limitlerin gelirle uyumlu hale getirilmesine yönelik devreye alınan düzenlemeler sonucunda Bireysel Kredi Kartı (BKK) ve Kredili Mevduat Hesabı (KMH) limit ve bakiye büyümeleri yavaşlamıştır. Yılın ilk yarısında canlanan konut kredileri, ikinci yarıda varlık fiyatlarındaki düşüş ve konut kredisi faizlerindeki artış nedeniyle yavaşlamıştır. Hanehalkı tasarruflarında TL mevduat ağırlığını korurken, fon piyasasındaki gelişmeler yatırım fonu ve hisse senedi yatırımcı sayısında gerilemeye neden olmuştur. Jeopolitik belirsizliklere rağmen bankaların küresel piyasalara erişimi güçlü kalmış ve sektörün likidite tamponları tarihsel seviyelerin üzerinde seyretmiştir. Bankaların dış borç yenileme oranlarının yüzde 100'ün üzerindeki seyri yurt dışı borçlanma kapasitesinin güçlü olduğuna işaret etmektedir. Bankaların kısa vadeli yabancı para dış borçlarını karşılayabilecek yeterli YP likiditesi bulunmaktadır. Ayrıca, bankaların aktif ve pasifleri arasındaki vade uyumsuzluğu azalırken bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz riski standart rasyosu tüm bankalarda azami oranın altındadır. Sektörün net yabancı para pozisyonu ise yasal sınırlar içinde fazla vermeye devam etmektedir."

Bankacılık sektörü sağlıklı sermaye yapısını koruyor

Raporda, bankacılık sektörünün sağlıklı sermaye yapısını koruduğu, karlılığın sermaye yeterliliğini desteklemeye devam ettiği bildirildi.

Yılın ilk yarısında jeopolitik gelişmeler ve artan fonlama maliyetinin etkisiyle gerileyen bankacılık sektörü karlılığının üçüncü çeyrekte ağırlıklı ortalama fonlama maliyetindeki düşüşle birlikte yatay seyrettiği belirtilen raporda, "TCMB'nin faiz indirimleri akım TL kredi ve mevduat faizlerine benzer ölçüde yansımakla birlikte durasyon farkından dolayı stok kredi ve mevduat faizleri arasındaki fark genişlemiş ve net faiz marjının karlılığa katkısı artmıştır. Sermaye yeterliliği rasyosu ise önceki rapor dönemine göre yatay seyretmiştir." denildi.

Raporda, "Son dönemde yatırım fonlarında yaşanan çıkışlar ağırlıklı olarak TL yatırım araçlarına yönelmiştir. Eylül ayında tasfiyesine karar verilen fonların toplam fon piyasasındaki payı ve diğer finansal kuruluşlarla bağlantılılığı düşüktür. Diğer taraftan, işleme devam eden fonlardan çıkış, ağırlıklı olarak para piyasası ve benzeri fonlarda gerçekleşmiştir. Bu fonların likit yapısı ile TCMB tarafından alınan likidite önlemlerinin katkısıyla çıkışlar karşılanmış ve ekim ayından itibaren çıkışlar yavaşlamıştır." değerlendirmesine yer verildi.

Yatırım fonu gelişmelerinin bir etkisinin de özel sektör borçlanma aracı piyasasında gözlendiği belirtilen raporda, bazı özel sektör tahvil ihraçlarında temerrüt oluştuğu ve bu temerrütlerin ağırlıklı olarak tasfiye kararı verilen fonlarla ilişkili kuruluşlardan geldiğinin görüldüğü ifade edildi.

Raporda, şunlar kaydedildi:

"Bu piyasanın genel tahvil piyasası içindeki payının düşük olması ve temerrütlerin piyasanın geneline yaygın olmaması, söz konusu borçlanma araçları kaynaklı riskleri sınırlandırmaktadır. Ayrıca, kredi büyüme sınırlarının artırılması ve yıl sonuna kadar yapılacak tahvil itfalarının kredi büyüme sınırlarından istisna tutulması gibi adımlar da bu piyasadaki olası yenileme riskini azaltmıştır."

Kaynak: AA