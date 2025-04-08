İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 139 sanığa dava

İmamoğlu protestocularına dava! İşte 139 kişi için istenen ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 500 bin liralık dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "cuntacı" yakıştırması sonrası harekete geçti
İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti

İGDAŞ Genel Müdürü klişe bir gerekçe ile görevini bıraktı
MEB'den yaz tatili Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekilecek iddiasına yanıt

Yaz tatili erkene mi çekiliyor? Milyonların merak ettiği soruya yanıt

TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda düşüş sürüyor

TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda düşüş sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyondaki düşüş sürecinin devam ettiğini söyleyerek "Mal enflasyonundan sonra hizmet enflasyonundaki düşüş de belirginleşmektedir." dedi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, EUROMETAL Çelik Günü ve 10. YİSAD Yassı Çelik Konferansı'nda bir konuşma yaptı. Karahan, enflasyon beklentilerinin gerileme eğiliminde olduğunu belirterek "Mal enflasyonundan sonra hizmet enflasyonundaki düşüş de belirginleşmektedir." dedi.

TCMB Başkanı maliyet artışlarının yavaşladığını da belirterek "Altın ve enerji hariç dış ticaret dengesi istikrarlı seyretmektedir. Zayıf dış talebe rağmen ihracatta pazar payı artmaktadır. Cari işlemler açığı tarihsel olarak düşük seviyelerdedir." dedi.

"İHRACATTA PAZAR PAYI ARTACAK"

Karahan, maliyet artışlarının yavaşladığını da belirtirken, sunumunda değindiği cari işlemlerde, "Altın ve enerji hariç dış ticaret dengesi istikrarlı seyretmektedir. Zayıf dış talebe rağmen ihracatta pazar payı artmaktadır. Cari işlemler açığı tarihsel olarak düşük seviyelerdedir" diye konuştu. Karahan'ın sunumunda, son dönemde finansal piyasalarda gözlemlenen oynaklığa değinirken, "Küresel ticaret ve ekonomi politikalarına dair belirsizlikler son dönemde yükselmiştir" denildi.

"ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BELİRGİNLEŞMEKTEDİR"

Dr. Fatih Karahan, enflasyon beklentilerinin gerileme eğiliminde olduğunu belirttiği sunumunda, maliyet artışlarında yavaşlama olduğunu da iletti. "Enflasyondaki düşüş süreci devam etmektedir" denilen sunumda şu değerlendirmeler de yer aldı: "Geçmişe endeksleme eğilimi güçlü kalemler, hizmet enflasyonunu yukarı çekmektedir. Mal enflasyonundan sonra hizmet enflasyonundaki düşüş de belirginleşmektedir. Enflasyonun ana eğiliminde ilk çeyreğe özgü bir yükseliş gözlenmiştir."

Karahan sunumunda, altın ve enerji hariç dış ticaret dengesinin istikrarlı seyrettiğine işaret ederken, zayıf dış talebe rağmen ihracatta pazar payının arttığını, cari işlemler açığının tarihsel olarak düşük seviyelerde olduğunu da vurguladı. Yurt içi talebin ılımlı seyretmesine karşın bir miktar dirençli olduğu belirtilirken, üretim göstergelerinin iktisadi faaliyette toparlanmaya işaret ettiği de dikkat çekti.

BYBIT TR’ye Üye Ol, 1.000 TL Kazan ! ReklamReklamdır
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

uzaydan bahsediyor herhalde

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumları8nccvk75xc:

heyye.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMr Camel:

merkez bankası hangi ülkenin bankası elektrık zam lardan sonra bunları söylemek akılsızlık

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.