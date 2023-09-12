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TCMB Başkanı Erkan: "İstihdam ve ihracattaki artışa önemli katkı sağlayan KOBİ'lerin reeskont kredilerindeki payının artmasını destekleyici...

Ekonomi Haberleri

TCMB Başkanı Erkan: "İstihdam ve ihracattaki artışa önemli katkı sağlayan KOBİ'lerin reeskont kredilerindeki payının artmasını destekleyici uygulamalara devam edeceğiz"

TCMB Başkanı Erkan: "İstihdam ve ihracattaki artışa önemli katkı sağlayan KOBİ'lerin reeskont kredilerindeki payının artmasını destekleyici uygulamalara devam edeceğiz"

Kaynak: AA / Ekonomi

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