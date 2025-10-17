TCMB anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi'nin ekim ayı sonuçlarını yayımladı. Piyasanın dolar, enflasyon, büyüme ve faizde yıl sonu tahminleri belli oldu.

Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,86 iken, bu anket döneminde yüzde 31,77'ye yükseldi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 22,25'ten yüzde 23,26'ya geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 16,78'den yüzde 17,36'ya yükseldi.

DOLAR/TL TAHMİNİ GERİLEDİ

Yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 43,85 TL iken, bu anket döneminde 43,56 TL'ye geriledi.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 48,96 TL iken, bu anket döneminde 49,75 TL olarak gerçekleşti.

FAİZDE DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 39 oldu. Bu da yüzde 40,5 olan politika faizinde 150 baz puan indirime işaret ediyor. Ankette ikinci toplantı için faiz beklentisi yüzde 37,66, üçüncü toplantı için yüzde 36,17 oldu. 12 ay sonrası faiz tahmini yüzde 28,26 olarak belirlendi.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.

GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

ANKETE KİMLER KATILIYOR?

Piyasa Katılımcıları Anketi, her ay itibarıyla 54'ü finansal sektör, 18'si reel sektörden oluşan 72 katılımcıyla yapılıyor.

FİNANS UZMANINDAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Finans uzmanı İris Cibre, beklenti anketine ilişkin yaptığı açıklamada, "Piyasa katılımcıları anketinde beklediğim oldu. Enflasyon beklentileri bozuldu. Yıl sonu 2 puana yakın artarak yüzde 31.77, 12 ay sonrası da 1 puanla yüzde 23.26 oldu. Dolayısıyla, faiz indirim beklentileri de iyice daraldı. Bu yıl toplam 250 baz puan indirim ve 2026'da ancak yüzde 28'e inilebileceği ön görülüyor. Bu ay da yüzde 2.8-3 enflasyon bekliyorum. Yani, beklenti bozulması devam edecek" yorumunu yaptı.