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TCMB, 2024 Kasım Kısa Vadeli Dış Borç Stokunu Açıkladı

TCMB, 2024 Kasım Kısa Vadeli Dış Borç Stokunu Açıkladı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2024 yılı Kasım ayı Kısa Vadeli Dış Borç stoku istatistiklerini paylaştı. Stok, bir önceki aya göre yüzde 0,8 azalarak 178,8 milyar ABD dolara geriledi. Bankalar kaynaklı borçlar azalma gösterirken, diğer sektörler kaynaklı borçlarda ise artış yaşandı.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Kasım ayı Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku istatistiklerini açıkladı. Buna göre, KVDB stoku bir önceki aya göre, yüzde 0,8 oranında azalarak kasım ayı itibarıyla 178,8 milyar ABD dolarına geriledi.

TCMB, 2024 yılı kasım ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,8 oranında azalarak kasım ayı itibarıyla 178,8 milyar ABD dolara geriledi. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku da yüzde 1,4 oranında azalışla 232,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında azalarak 81,6 milyar ABD doları olurken Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler yüzde 3,8 oranında azalarak 36,1 milyar ABD dolarına geriledi.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında artarak 23,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 4,7 oranında azalışla 18,7 milyar ABD doları oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,2 oranında azalarak 18,8 milyar ABD dolarına gerilerken, TL cinsinden mevduatları yüzde 3,0 oranında azalarak 20,3 milyar ABD doları oldu.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında artarak 61,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 0,8 oranında artarak 56,5 milyar olurken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 4,2 artarak 4,5 milyar ABD dolarına yükseldi.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
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