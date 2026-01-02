Demir yollarında yoğun kar mesaisi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, yoğun kar yağışının 13 bin 919 kilometrelik demir yolu ağında yük ve yolcu taşımacılığını aksatmaması için tüm imkanlarını seferber etti.

TCDD'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışına rağmen demir yolu trafiğinin güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi için TCDD personeli sahada yoğun mesai yürütüyor.

Ülkedeki 13 bin 919 kilometrelik demir yolu ağında karla mücadele çalışmalarında yaklaşık 4 bin personel ve 914 teknik araç görev yapıyor.

Karla mücadele çalışmaları, TCDD Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan kontrol merkezi tarafından koordine ediliyor. Ülke genelindeki hat kesimlerinde yürütülen tüm faaliyetler, bu merkezden anlık izlenirken, bölge müdürlükleriyle sürekli iletişim halinde planlama ve yönlendirme yapılıyor.

TCDD bünyesinde görev yapan Meteoroloji Veri İzleme Merkezi aracılığıyla yurt genelindeki hava durumu anlık takip ediliyor. Elde edilen meteorolojik veriler ve hava tahmin raporları doğrultusunda, riskli bölgeler önceden belirlenerek karla mücadele çalışmaları planlanıyor. Böylece kar yağışı ve buzlanmanın etkili olacağı hat kesimlerinde önleyici tedbirler zamanında devreye alınıyor.

TCDD'ye bağlı 9 bölge müdürlüğünde görev yapan ekipler de belirlenen planlama doğrultusunda 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu kesimlerde hat kontrolleri, kar küreme ve buzlanmayı önleyici faaliyetler eş zamanlı yürütülüyor. Tren trafiği açısından kritik öneme sahip makas bölgelerinde düzenli temizlik ve kontrol çalışmaları titizlikle yapılıyor.

Taşımacılık kesintisiz sürdürüldü

Karla mücadele çalışmaları, teknolojik olarak son sistemlerle donatılmış rotatif kar küreme araçları, kar püskürtme makineleri, karkürerler ve özel müdahale ekipmanlarıyla yürütülüyor. Modern ekipmanlar sayesinde çalışmalar daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilirken, hat güvenliği sürekli kontrol altında tutuluyor.

Zorlu hava koşullarına rağmen yürütülen bu çalışmalar sayesinde, bugüne kadar yük ve yolcu taşımacılığı güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürüldü.

Bu arada, yüksek rakımı ve sert iklim koşullarıyla bilinen Aşıt Tüneli'nde yürütülen çalışmalar, karla mücadele faaliyetlerinin en yoğun olduğu alanlardan biri oldu. Tünel içerisinde tavan ve yan yüzeylerde oluşan kalın buz tabakaları ile buz sarkıtları, tren trafiği açısından risk oluşturmadan önce kontrollü şekilde temizlendi. Bu sayede buzlanmanın raylara ve trenlere olumsuz etkide bulunmasının önüne geçildi.