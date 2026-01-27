Haberler

TCDD ile Azerbaycan Demir Yolları arasında işbirliği mutabakatı imzalandı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Azerbaycan Demir Yolları, demir yolu sektöründe işbirliğini geliştirmek amacıyla Bakü'de mutabakat zaptı imzaladı. Bu anlaşma ile altyapı geliştirme, trafik yönetimi ve personel eğitimi konularında işbirliği gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile Azerbaycan Demir Yolları (ADY) arasında demir yolu sektöründe işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Azerbaycan Demir Yollarından yapılan açıklamaya göre, TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt ile ADY Başkanı Rövşen Rüstemov, başkent Bakü'de, iki kurum arasındaki mutabakat zaptına imza attı.

Söz konusu belgeyle taraflar, demir yolu altyapısının geliştirilmesi, trafik ve hareket yönetimi, ortak yenilikçi çözümlerin hayata geçirilmesi, personel eğitimi ile bilgi ve deneyim paylaşımı alanlarında işbirliği yapacak.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Ekonomi
