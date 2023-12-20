TBMM'de bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Şimşek'ten asgari ücret mesajı

Gazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe görüşmeleri için TBMM Genel Kurula katılarak konuşma yaptı. Asgari ücrete ilişkin "Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik" diyen Şimşek, "Enflasyonda ivme kaybı çok net ortadadır. Enflasyonu 2026 yılında tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz" dedi.

TBMM'de Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde konuşan Bakan Şimşek, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammına ilişkin "Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, genel kurula katılarak konuşma yaptı.

BAKAN ŞİMŞEK: ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEDİK

Konuşmasında Bakan Şimşek, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammına ilişkin "Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik" ifadelerini kullanırken enflasyon hedeflerine dair de bilgi verdi.

"ENFLASYONU 2026 YILINDA TEK HANELİ SEVİYELERE DÜŞÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Şimşek, "Sermaye piyasalarını enflasyon düştükçe güçlendireceğiz. Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırıyoruz. Önümüzdeki dönem her şeye rağmen tasarruf harcamalarımızı devam ettireceğiz. Borçlanma maliyetlerimiz geriledi, 'Orta Vadeli Program' işliyor. Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik. Enflasyonda ivme kaybı çok net ortadadır. Enflasyonu 2026 yılında tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz" dedi.