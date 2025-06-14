TBB'den Lojistik Sektörü Raporu: Rekabet Gücü ve Büyüme Analizi

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Türkiye Bankalar Birliği, lojistik sektörünün dünya ve Türkiye'deki durumunu ele alan 'Rekabet Gücünün Bir Öğesi Olarak Lojistik Sektörü' raporunu yayımladı. Raporda sektörün büyüme potansiyeli, çevre riskleri ve gıda lojistiği gibi unsurlar detaylı şekilde analiz edildi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), dünya ve Türkiye'deki lojistik sektörünü ele alan "Rekabet Gücünün Bir Öğesi Olarak Lojistik Sektörü" raporunu yayımladı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TBB'nin lojistik sektörünü kapsamlı olarak ele alan "Rekabet Gücünün Bir Öğesi Olarak Lojistik Sektörü" raporunda sektörün dünya ve Türkiye'deki durumu, büyümeye ve rekabet gücüne etkisi, potansiyeli ile iklim ve çevre riskleri gibi unsurlar detaylı şekilde analiz ediliyor.

Jeopolitik gelişmeler ve korumacılık eğilimlerinin de ele alındığı raporda, gıda lojistiği ile afet yönetiminde lojistik sektörünün önemi vurgulanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, raporun küresel ticaretin en önemli bileşenlerinden biri olan lojistik sektörünün gelişiminin, ülkelerin rekabet gücünü artırıcı bir rol oynadığını ortaya koyduğunu belirtti.

Çakar, "Türkiye'nin yakın ve dost ülkelerin tedarikinden daha fazla pay alma ve kendini bir lojistik merkezi olarak konumlandırma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin, AB'nin tedarikinden aldığı payı artırması ve çeşitli projelerle konumunu fırsata çevirme potansiyeline işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Lojistik sektörüne sağlanan finansman olanaklarına dikkati çeken Çakar, sektörün toplam kredi hacminden ortalama yüzde 7 pay aldığını, takipteki kredi oranının yüzde birin altında olduğunu vurguladı. Çakar, sektörün GSYH'ye katkısının yüzde 10'a yakın olduğunu ve yaklaşık 1,7 milyon istihdam sağladığını kaydetti.???????

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi
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