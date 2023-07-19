Tayvan Ticaret Merkezi Türkiye ile Ticari İlişkileri Geliştirmek İstiyor

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret eden Tayvan Ticaret Merkezi (TAITRA) İstanbul Direktörü Tony Fan, Türkiye ve Tayvan arasındaki ticari hacmi büyütmek amacıyla iş birliği yapmak istediklerini belirtti.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret eden Tayvan Ticaret Merkezi (TAITRA) İstanbul Direktörü Tony Fan, amaçlarının Türkiye ve Tayvan arasındaki ticari hacmi daha da büyütmek olduğunu söyledi.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi ile TAITRA İstanbul Kıdemli İş Geliştirme Uzmanı Berkan Temur'un da hazır bulunduğu ziyarette Tony Fan, TAITRA hakkında Murzioğlu'nu bilgilendirdi. TAITRA'nın yarı devlete bağlı kar amacı gütmeyen, ticareti geliştirmek amacıyla hizmet verdiğini belirten Tony Fan, "Orta Doğu'da beş olmak üzere dünyanın 60 ülkesinde ofisimiz var. Bizim buradaki amacımız Türkiye ve Tayvan arasında ticari hacmi daha da büyütmek. Birlikte ne yapabilirizi paylaşmak için buradayız. Umarım iş birliğimizi geliştirerek gelecekte birlikte çalışırız" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Murzioğlu ise Samsun'un ekonomi, sanayi ve ihracat potansiyelinin yanı sıra öne çıkan sektörlerine ilişkin bilgiler vererek, her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Murzioğlu daha sonra, ziyaretin ilişkilerin geliştirilmesi adına 'güzel bir başlangıç' olmasını temenni ederek, Fan'a anı takdiminde bulundu. - SAMSUN