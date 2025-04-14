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Tavuk Yumurtası Üretimi Şubat'ta Yüzde 10,8 Azaldı

Tavuk Yumurtası Üretimi Şubat'ta Yüzde 10,8 Azaldı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Şubat ayında tavuk yumurtası üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 azaldı. Tavuk eti üretimi ise aynı dönemde yüzde 8,2 artış gösterdi.

Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,8 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini paylaştı. Buna göre, tavuk eti üretimi 218 bin 260 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,55 milyar adet olarak gerçekleşti. Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,8 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,8 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 8,2 arttı. Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,4 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,8 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 11,5 arttı.

Bir önceki ay 233 bin 223 ton olan tavuk eti üretimi Şubat ayında yüzde 6,4 oranında azalarak 218 bin 260 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 652 milyon 615 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Şubat ayında yüzde 6,4 oranında azalarak 1 milyar 547 milyon 93 bin adet oldu. - ERZİNCAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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