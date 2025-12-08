Tavşanlı'da ürericilere tohum ve gübre desteği

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde üreticilere tohum ve gübre dağıtımı yapıldı.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı'nın Çardaklı Mahallesi'nde hayvancılığı ve yem bitkisi üretimini güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir destek programının hayata geçirildiğini duyurdu. Mera Islahı ve Amenajman Projesi kapsamında İlçe Başkanı Himmet Özer, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Gökçe, İl Genel Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarı Mustafa Sevimli ve teşkilat yöneticilerinin katıldığı programla bölgedeki üreticilere 200 torba (5 ton) yem bezelyesi tohumu ve 100 torba (5 ton) gübre hibe olarak dağıtıldı. Proje kapsamında meraların daha verimli hale getirilmesi ve su akarlarının düzenlenmesiyle hayvanların suya erişiminin kolaylaştırılmasının da hedeflendiği belirtildi.

Milletvekili Mehmet Demir, dağıtımın yem üretimini artıracağını ve hayvancılığın güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Milletvekili Demir, proje doğrultusunda bölgede önemli yatırımların sürdüğünü hatırlattı. Demir, verilen tüm desteklerin bölge üreticilerine hayırlı olmasını dileyerek, projede emeği geçen kurum ve kişilere teşekkür etti.

Geçtiğimiz nisan ayında 500 dekar alanda ekilmek üzere üreticilere 88 torba mısır tohumu hibe edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 bin 250 ton mısır hasadı gerçekleştirildi ve çiftçilere toplamda 6 milyon 500 bin TL ekonomik katkı sağlandı. - KÜTAHYA